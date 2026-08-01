Apie sprogimą aiškėja vis daugiau detalių
„Remiantis turima informacija, šiandien apie 20:10 val. netoli vasaros kavinės įvyko sprogimas, kurio metu žuvo trys žmonės, o 15 buvo sužeisti. Sužalojimų sunkumas įvairus“, – Maskvos policija pranešė valstybinei naujienų agentūrai „RIA Novosti“.
Kaip rašo UNIAN, Rusijos žiniasklaidoje pasirodė nepatvirtinta informacija, kad kavinėje savo gimtadienį galėjo švęsti Rusijos oro pajėgų vadas Aleksandras Čaiko, kuris 2022 metais vadovavo Rusijos „Rytų“ pajėgoms. Jis yra gimęs liepos pabaigoje.
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Jam buvo pavaldūs ir daliniai, kurie siejami su civilių žudynėmis Bučoje.
Generolo gimtadienis
Skelbiama, kad sprogimas įvyko restorane „Balzi Rossi“.
„Astra“, remdamasi liudijimu, paskelbė, kad restorane išties vyko generolo gimtadienis, tačiau nenurodė, kokio.
Leidinys taip pat praneša, kad netoli restorano, kuriame įvyko sprogimas, stovėjo daug automobilių su juodais numeriais, kurie paprastai naudojami ginkluotųjų pajėgų ir kai kurių kitų teisėsaugos institucijų transportui.
Taip pat pranešama, kad socialiniuose tinkluose valdžios pateikta versija apie dujų nuotėkį vadinama „absurdiška“, nes šiame pastate nėra dujų.
Nv.ua paskelbė, kad rugpjūčio 1 dieną gimtadienį šventė mažiausiai du Rusijos generolai:
106-osios desantininkų divizijos generolas Volodymyras Selivestrovas. V. Selivestrovas vadovavo daliai pajėgų, kurios 2022 metais rengė ataką prieš Kyjivą.
Kitas generolas – leitenantas generolas Rusijos gynybos ministerijos transporto departamento vadovas Aleksandras Jaroševičius.
Rusijos „Telegram“ kanalas „112“ rašė, kad tyrėjai svarsto kelias incidento versijas, viena iš jų – kad „nežinomas asmuo į restoraną įnešė neatpažintą daiktą“.
Šiuo metu sprogimo vietoje dirba išminuotojai.