Anksčiau Rusijos tarnybos pranešė, kad per sprogimą žuvo trys žmonės, dar mažiausiai 21 buvo sužeistas. Iš pradžių buvo kalbama apie galimą dujų nuotėkį, tačiau vėliau Rusijos institucijos pareiškė, kad restorane įvyko teroro aktas.
Kaip jau skelbta anksčiau, restorane tą vakarą galėjo vykti generolo gimtadienio šventė. Dabar pasirodė daugiau detalių, leidžiančių manyti, kad renginys buvo susijęs būtent su A. Čaika.
Apie tai pranešė Rusijos karo tinklaraštininkas Kirilas Fiodorovas bei kanalas „Veterano užrašai“. Tuo metu prorusiškas tinklaraštininkas Anatolijus Šarijus paviešino vaizdo įrašą iš šventės – jame matyti restorano salė su užrašu „Aleksandrui – 55“.
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Rusijos karinių oro pajėgų vadui birželio pabaigoje sukako 55 metai. „Telegram“ kanalas „Cheka-OGPU“ taip pat skelbia, kad tarp renginio svečių buvo žmonių, kartu su A. Čaika studijavusių Rusijos ginkluotųjų pajėgų Visuotinėje karo akademijoje.
Kanalo teigimu, generolas po paskyrimo į naujas pareigas gegužę neorganizavo atskiros šventės ir planavo ją sujungti su savo 55-ojo gimtadienio minėjimu. Skelbiama, kad vakarėlyje dalyvavo aukšto rango FSB pareigūnai, valstybės tarnautojai, deputatai bei Rusijos gynybos ministerijos generolai.
Leidinys „Kommersant“, remdamasis šaltiniais, nurodo, kad renginys buvo itin griežtai saugomas. UNIAN pažymi, kad A. Čaika Ukrainoje siejamas su karo nusikaltimais. Karo pradžioje jis vadovavo daliniams, kurie siejami su civilių žudynėmis Bučoje, o šių metų gegužę buvo paskirtas Rusijos karinių oro ir pajėgų vadu.
Rusijos tyrėjų versija skelbia, kad sprogmenį į restoraną galėjo atnešti moteris, kurios apsauga neįleido į vidų. Pirminiais duomenimis, ji galėjo nežinoti, kas yra siuntinyje, ir teigė, kad tai dovana.
Manoma, jog sprogmuo buvo detonuotas nuotoliniu būdu. Skelbiama, kad sprogmens galia prilygo maždaug kilogramui trotilo, o jo viduje buvo metalinių rutuliukų.
Per sprogimą žuvo pati moteris, apsaugininkas ir dar vienas restorano lankytojas. Kol kas oficialiai nepatvirtinta, ar A. Čaika per incidentą nukentėjo. Kai kurios Rusijos žiniasklaidos priemonės skelbia, kad jis liko gyvas.