Armėnijos premjeras N. Pašinianas paskelbė apie vyriausybės atsistatydinimą

Premjeras nurodė, kad pagal Armėnijos konstituciją, pirmąjį posėdį pradėjus naujos sudėties parlamentui, vyriausybė privalo atsistatydinti. Pasak jo, artimiausiu metu prezidentui bus pateiktas oficialus atsistatydinimo pareiškimas. Pagal nustatytą procedūrą, prezidentas po vyriausybės atsistatydinimo turės paskirti naują premjerą.
Kandidatą siūlys parlamento dauguma. Tikimasi, kad naujuoju premjeru vėl taps N. Pašinianas, nes jo vadovaujama partija „Pilietinis susitarimas“ birželio 7 dieną vykusiuose parlamento rinkimuose užsitikrino daugumą Nacionalinėje Asamblėjoje.
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Tiesa, opozicija rinkimų rezultatų nepripažino, nors N. Pašiniano partija konkurentus aplenkė didele persvara.
Anksčiau „RBC-Ukraine“ skelbė, kad prieš rinkimus Kremlius Armėnijai darė hibridinį spaudimą – nuo armėniško konjako ir daržovių importo ribojimų iki grasinimų kelis kartus didinti dujų kainą.
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