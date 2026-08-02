Ispanijos Seutos eksklave per migrantų antplūdį žuvo mažiausiai 72 žmonės

Dauguma iš maždaug 60 tūkst. asmenų, patekusių į Šiaurės Afrikoje esančią Ispanijos valdą, po didžiausio masinio migrantų antplūdžio šios teritorijos istorijoje jau sugrįžo į Maroką.
„Naujausias skaičius, kurį turime, yra 72“, – žurnalistams sakė vyriausybės atstovas Seutoje Miguelis Angelis Perezas Triano, paklaustas apie žuvusiųjų skaičių. Anksčiau skelbtas žuvusiųjų skaičius buvo 67.
Ispanijos policija ir kariuomenė sekmadienį patruliavo Seutos gatvėse, gyvenimui eksklave grįžtant į įprastą vagą po staigaus masinio migrantų antplūdžio iš Maroko.
Tik nedidelės migrantų grupės vis dar vaikščiojo po miestą, nes dauguma tų, kurie kirto nedidelę sienos užtvarą, per 48 valandas savanoriškai grįžo į Maroką.
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Didžiausias migrantų antplūdis į šią teritoriją sukūrė Ispanijai tarptautinę krizę, o Europos partneriai kritikavo Madridą dėl jo imigracijos politikos.
Prie gyvenamųjų namų komplekso netoli Seutos uosto Ispanijos kariai sulaikė devynių pavargusių migrantų grupę, jie sėdėjo ant šaligatvio saugomi karių su šarvuotu automobiliu, pranešė AFP žurnalistas.
Gelbėjimo tarnybos mažomis pripučiamomis valtimis šukavo vandenis aplink sienos atitvarą, kuris tęsiasi į Viduržemio jūrą; ten saugumą sustiprino nauja 500 metrų ilgio plūduriuojanti užtvara.
Civilinė gvardija taip pat laipino migrantus iš autobuso, kad palydėtų juos atgal iki pasienio posto ir grąžintų į Maroką.
Pasienio perėjoje buvo ramu, o darbininkų grupės rinko šiukšles, drabužius ir kitokias atliekas, paliktas per masinį antplūdį.
Gandai
Ispanija apkaltino nusikalstamas gaujas skleidžiant gandus, esą neseniai priimtas šalies Aukščiausiojo Teismo sprendimas dėl imigracijos leidžia migrantams lengviau kirsti sieną.
Kai kurie analitikai spėjo, kad Marokas galėjo leisti migrantams kirsti sieną, siekdamas daryti diplomatinį spaudimą Ispanijai, kuri neseniai pagerino santykius su senu Rabato priešu – kaimyniniu Alžyru.
2021 m. apie 10 tūkst. migrantų įžengė į Seutą, pasinaudoję tuo, kad Marokas sušvelnino pasienio kontrolę, siekdamas daryti spaudimą Ispanijai.
Maroko pareigūnai kol kas nepateikė jokio pareiškimo dėl šios krizės.
Tačiau kai kurie iš tų, kurie perėjo sieną, teigė girdėję, kad siena yra atvira – šis gandas greitai išplito socialiniuose tinkluose.
ES pranešė, kad antradienį surengs vaizdo konferenciją, po to, kai 22 bloko narės paskelbė bendrą atvirą laišką, kuriame ragino surengti skubų susitikimą ir susitarti dėl greitos koordinuotos reakcijos ir užkirsti kelią tolesniam nekontroliuojamam sienos kirtimui.
Italija šeštadienį vienam mėnesiui atnaujino sienų kontrolę su Ispanija, laikinai sustabdydama Šengeno susitarimą, leidžiantį laisvai judėti tarp šalių.
Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sanchezas laiške ES lyderiams griežtai sukritikavo kai kurių ES šalių „savanaudišką“ reakciją.