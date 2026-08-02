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OPEC+ šalys susitarė didinti naftos gavybą nuo rugsėjo (1)

2026 m. rugpjūčio 2 d. 16:12
Lrytas.lt
Septynios OPEC+ šalys nusprendė nuo rugsėjo padidinti naftos gavybos apimtis 188 tūkst. barelių per dieną. Apie tai pranešė pati organizacija. Sprendimą priėmė Saudo Arabija, Irakas, Kuveitas, Alžyras, Kazachstanas, Rusija ir Omanas.
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OPEC teigimu, toks žingsnis žengtas siekiant palaikyti stabilumą pasaulinėje naftos rinkoje. Organizacija taip pat pažymėjo, kad didesnė gavyba leis šalims greičiau kompensuoti anksčiau viršytus naftos išgavimo kiekius.
Pranešime pabrėžiama, kad visos septynios valstybės dar kartą patvirtino įsipareigojimą laikytis OPEC+ bendradarbiavimo deklaracijos bei papildomų savanoriškų gavybos ribojimų.
Taip pat nurodoma, kad šalys įsipareigojo visiškai kompensuoti perteklinę naftos gavybą, susidariusią nuo 2024 metų sausio. Šį procesą stebės Jungtinis ministrų monitoringo komitetas (JMMC).
Kitas OPEC+ susitikimas numatytas rugsėjo 6 dieną. Praėjusį mėnesį tos pačios šalys buvo sutarusios tokiu pačiu mastu – 188 tūkst. barelių per dieną – padidinti gavybą ir rugpjūtį.
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