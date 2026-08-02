OPEC teigimu, toks žingsnis žengtas siekiant palaikyti stabilumą pasaulinėje naftos rinkoje. Organizacija taip pat pažymėjo, kad didesnė gavyba leis šalims greičiau kompensuoti anksčiau viršytus naftos išgavimo kiekius.
Pranešime pabrėžiama, kad visos septynios valstybės dar kartą patvirtino įsipareigojimą laikytis OPEC+ bendradarbiavimo deklaracijos bei papildomų savanoriškų gavybos ribojimų.
Taip pat nurodoma, kad šalys įsipareigojo visiškai kompensuoti perteklinę naftos gavybą, susidariusią nuo 2024 metų sausio. Šį procesą stebės Jungtinis ministrų monitoringo komitetas (JMMC).
Kitas OPEC+ susitikimas numatytas rugsėjo 6 dieną. Praėjusį mėnesį tos pačios šalys buvo sutarusios tokiu pačiu mastu – 188 tūkst. barelių per dieną – padidinti gavybą ir rugpjūtį.