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Rusijoje – skandalas dėl „DeepSeek“: pokalbis su dirbtiniu intelektu kainavo darbą (2)

2026 m. rugpjūčio 2 d. 19:26
Lrytas.lt
Maskvoje įsikūrusi įmonių grupė „Energoprof“ atleido pardavimų direktorę Jekateriną Remizovą už komercinių paslapčių apsaugos taisyklių pažeidimus. Bendrovės nepasitenkinimą, be kita ko, sukėlė tai, kad ji į kinų pokalbių robotą „DeepSeek“ įkėlė vidines ataskaitas.
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J. Remizova atleidimą apskundė teismui, teigdama, kad bendrovė nepateikė jokių komercinės paslapties nutekinimo įrodymų, o jos atleidimo pagrindai buvo neteisėti. Ji taip pat reikalavo išmokėti darbo sutartyje numatytą 5 mln. rublių išmoką.
Tiesa, pati J. Remizova neneigė, kad dokumentus įkėlė į pokalbį su dirbtiniu intelektu.
Bylos medžiaga rodo, kad įmonėje ji dirbo nuo 2025 metų balandžio. Tų pačių metų rugsėjį „Energoprof“ jai skyrė drausminę nuobaudą, o vėliau atleido už komercine paslaptimi saugomos informacijos atskleidimą.

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Teisme bendrovė pareiškė, kad J. Remizova pažeidė konfidencialios informacijos tvarkymo taisykles. Be naudojimosi „DeepSeek“, ji persiuntė vidinius dokumentus ir susirašinėjimą į savo asmeninį elektroninį paštą.
Bylos duomenimis, J. Remizova taip pat informavo tiekėją apie bendrovės planus pradėti gaminti savo prekės ženklo generatorius. Po šio pranešimo tiekėjas nutraukė bendradarbiavimą su įmone.
Bendrovė taip pat apkaltino J. Remizovą pažeidus sutarčių derinimo tvarką bendradarbiaujant su pramonės įmone „Alabuga Machinery“. Teigta, kad ji pakeitė pasirašytos sutarties tekste numatytas sąlygas.
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Teismas J. Remizovos ieškinį patenkino iš dalies. Viena jai skirta drausminė nuobauda buvo panaikinta, o „Energoprof“ įpareigota sumokėti 10 tūkst. rublių neturtinės žalos kompensaciją.
Rusijadirbtinis intelektas

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