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Šri Lankos kalėjime kilus riaušėms pasiųsta kariuomenė jų malšinti

2026 m. rugpjūčio 2 d. 14:25
Šri Lankoje sekmadienį šimtai karių ir elitinių pajėgų narių buvo pasiųsta į perpildytą kalėjimą malšinti riaušių, per kurias žuvo vienas kalinys, o dar šeši buvo sužeisti, pranešė policija.
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Policijos generalinio inspektoriaus pavaduotojas Sanjeewa Medawatte teigė, kad padėtis yra suvaldyta po to, kai šeštadienį kaliniai sugriovė keletą pastatų Maharos kalėjime, esančiame netoli sostinės Kolombo.
„Gavome pastiprinimą iš ginkluotųjų pajėgų ir Specialiųjų pajėgų narių, kad atkurtume tvarką ir sugrąžintume kalinius į jų kameras“, – žurnalistams sakė S. Medawatte šalia kalėjimo.
2020 m. lapkričio mėnesį šiame kalėjime kilo riaušės, kurių metu buvo nušauti 11 kalinių, o dar beveik 120 buvo sužeista.
Naujausi neramumai įvyko praėjus beveik mėnesiui nuo kitų riaušių tame pačiame regione, per jas žuvo 10 sargybinių ir 21 kalinys.
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S. Medawatte teigė, kad Maharos kalėjimo kaliniai visiškai sunaikino virtuvę, ligoninę, naujai pastatytą reabilitacijos pastatą ir profesinio mokymo patalpas.
Kalėjime buvo laikomi 4 100 kalinių – tai beveik keturis kartus viršija jo pajėgumus, o su šia problema susiduria visi šalies kalėjimai.
Praėjusį mėnesį valdžios institucijos paskelbė planus nenaudojamus valstybinius pastatus paversti kalėjimais.
Daugiau nei trys ketvirtadaliai Šri Lankos kalinių yra suimtieji, laukiantys teismo, o dauguma jų yra sulaikyti dėl nusikaltimų, susijusių su narkotikais.
Šri Lankakalėjimasriaušės

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