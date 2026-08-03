„Politico“: Europa mokosi iš savo klaidų

Vėliausias D. Trumpo grasinimas „nedelsiant pradėti“ prekybos tyrimą dėl Europos Komisijos (EK) bendrovei „Google“ skirtos 1 mlrd. JAV dolerių baudos nuskambėjo jam prieš tai paskelbus naujus muitus ES ir dešimtims kitų prekybos partnerių ir Vašingtonui tęsiant spaudimą dėl vaistų kainų.
Tačiau užuot skambinusi pavojaus varpais ir skubotai reagavusį į šį naują D. Trumpo pasaulinių prekybos karų sagos etapą, ES viešai demonstravo santūrumą, pabrėžia „Politico“.
Tokia reakcija, pasak leidinio, rodo, kad 27-ių valstybių narių blokas tampa atsparesnis D. Trumpo spaudimui.
Nors Iranas tvirtina, kad derybos nevyksta, D. Trumpas pareiškė: „Manau, kad susitarimas yra netoli“
Europa siekia laimėti laiko
Matydamos, kad jų vieningas D. Trumpo pretenzijų į Grenlandiją atmetimas nesukėlė platesnio transatlantinio lūžio, o didžioji dalis muitų buvo panaikinti JAV Aukščiausiojo Teismo, Europos sostinės dabar stengiasi laimėti laiko ir palaukti JAV Kongreso kadencijos vidurio rinkimų rudenį.
„Silpnėjantys reitingai prieš kadencijos vidurio rinkimus, ginčai dėl karo su Iranu ir teisiniai nesėkmės JAV Aukščiausiajame Teisme atskleidė (D. Trumpo – red. past.) pažeidžiamumą“, – leidiniui sakė Briuselyje įsikūrusiai analitinei įstaigai „Bruegel“ vadovaujantis Jerominas Zettelmeyeris.
Susiję straipsniai
„Europos Komisijos strategija – atsitraukti nuo visko, kas galėtų būti vertinama kaip teisiškai privaloma, ir vietoj to sutelkti dėmesį į dialogo forumus, konsultacijas ir sritis, kuriose įmanomas bendradarbiavimas“, – interviu „Politico“ sakė Tarptautinės prekybos komiteto Europos Parlamente pirmininkas Berndas Lange.
„Politico“ primena, kad praėjusiais metais Briuselis reiškė pasipiktinimą reaguodamas į D. Trumpo grasinimus įvesti net iki 50 proc. muitus, kol galiausiai sutiko sudaryti prekybos paliaubas JAV prezidento golfo kurorte Tarnberyje, Škotijoje.
ES galiausiai įvykdė savo įsipareigojimus, birželį priimdama teisės aktą, leidžiantį JAV pramonės ir kai kuriems žemės ūkio produktams įvežti į Bendriją be muitų.
Tačiau ES taip pat numatė saugiklius, jeigu D. Trumpas vėl grasintų blokui. Pagal juos JAV muitai daugumai ES prekių negali viršyti 15 procentų.
D. Trumpo grasinimai ištirti Europos skaitmeninius apribojimus po bendrovei „Google“ skirtos baudos ir galimos atsakomosios priemonės greičiausiai pažeistų Vašingtono susitarimą su ES, pabrėžia „Politico“.
Vašingtonas taip pat atlieka atskirą prekybos tyrimą dėl Vokietijos vaistų kainodaros ir jau užsiminė galintis pradėti panašius tyrimus dėl kitų Europos šalių vaistų kainodaros praktikos.
Tačiau šių tyrimų išsprendimas užtruks mėnesius, o gal ir ilgiau.
Briuselyje, pasak „Politico“, dabar vyrauja nuomonė, kad kiekviena vieša konfrontacija atitinka D. Trumpo mėgstamą derybų stilių, o lėtesni teisiniai ir techniniai procesai suteikia ES daugiau erdvės spręsti ginčus savo nustatytomis sąlygomis.
Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas taip pat neskuba siūlyti nuolaidų D. Trumpo administracijai dėl vaistų kainų, „Politico“ sakė su šiuo klausimu susipažinęs Europos pareigūnas. Berlynas mano, kad JAV prekybos tyrimas truks mažiausiai metus, pažymėjo jis.
EK, pasak „Politico“, laikosi panašios strategijos dėl transatlantinių nesutarimų skaitmeninės politikos klausimais.
Vyko „dialogas apie dialogą“
Nors D. Trumpo administracija darė spaudimą dėl platesnių derybų, be kita ko ir dėl didžiųjų technologijų platformų veiklą reglamentuojančių ES konkurencijos taisyklių, Briuselis, pasak „Politico“, stengėsi apsiriboti techninio lygmens diskusijomis.
Liepos pradžioje EK prekybos ir technologijų departamentų pareigūnų grupė išvyko į Vašingtoną, kur, pasak EK atstovo spaudai, vyko „dialogas apie dialogą“.
Vienas aukšto rango EK pareigūnas teigė, kad susitikimo tikslas buvo išsiaiškinti, kokiose srityse abi pusės galėtų bendradarbiauti, o Briuselis planuoja rudenį surengti „aukšto lygio“ susitikimą su Vašingtonu ir keletą techninių derybų raundų.
Pasak vieno buvusio diplomato, techninio lygmens diskusijos ES kur kas priimtinesnės už apsižodžiavimus socialiniuose tinkluose ar griežtus abiejų pusių pranešimus spaudai.
Europos strategijos perkelti ginčus iš D. Trumpo pamėgtos viešų konfrontacijų erdvės į techninių diskusijų lygmenį sėkmė, pasak „Politico“, visgi labai priklauso nuo vieno nenuspėjamo veiksnio – paties D. Trumpo.
„Negalime atsipalaiduoti. D. Trumpas bet kuriuo metu gali pakeisti kursą. Jis daugiausia dėmesio skiria ne tam, kaip elgiasi ES, o tam, kaip rinkos reaguoja į jo politiką“, – įspėjo EK atstovas.
JAVEuro 6Europos Sąjunga (ES)
Rodyti daugiau žymių