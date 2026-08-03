JAV kariuomenėje – akibrokštas: dalis karių gavo neįprastą laišką

„Ieškome naujų, kūrybingų ir netradicinių būdų, kaip daryti spaudimą Iranui ir jį nubausti“, – didelei grupei kariuomenės analitikų trečiadienį išsiųstame pranešime rašė JAV Centrinės vadavietės (CENTCOM) žvalgybos skyriaus karininkas.
Tai CNN pranešė su tekstu susipažinęs šaltinis. Antrasis šaltinis taip pat teigė, kad praėjusią savaitę aukšto rango JAV karininkas išsiuntė pranešimą, kuriame prašė pateikti naujų idėjų, kaip spręsti Irano klausimą.
Pasak CNN, tokia sutelktinių išteklių naudojimo (angl. crowdsourcing) stiliaus užklausa, kurią, kaip teigė karininkai, siųsti elektroniniu paštu yra neįprasta, rodo, kad D. Trumpas turi ribotas – ir galimai nepriimtinas – galimybes priversti Islamo Respubliką sudaryti susitarimą jo pageidaujamomis sąlygomis.
Apokaliptiniai vaizdai: JAV miestą nušlavė gaisras, tai – viena didžiausių stichinių nelaimių Spokano istorijoje
Tikėdamasis rasti alternatyvą, CENTCOM karininkas elektroniniu paštu inicijavo idėjų generavimo sesiją geresniems sumanymams užsitikrinti. Antrojo šaltinio teigimu, CENTCOM nagrinėja visas galimybes, kadangi jai būtina persvarstyti taikomą strategiją.
Šis elektroninis laiškas buvo išsiųstas prieš D. Trumpui pagrasinant surengti naujus smūgius prieš Iraną, kuriuos savaitgalį jis nusprendė atšaukti, kai įsikišo regiono vadovai. Skelbiama, kad Saudo Arabijos sosto įpėdinis paskambino prezidentui ir paragino jį vengti konflikto eskalavimo.
Jau keletą savaičių JAV pajėgos puola Iraną iš oro, kad pakirstų jo gebėjimą grasinti laivybai Hormuzo sąsiauryje ir priverstų Teheraną grįžti prie derybų stalo. Visgi, pasak CNN, kol kas nėra jokių ženklų, kad susitarimas bus pasiektas.
D. Trumpas, CNN teigimu, svarsto galimybę didinti karinius veiksmus ir galimai vėl suduoti intensyvius smūgius prieš likusius Irano branduolinius objektus, kurie, kaip jis teigė, buvo „nušluoti“ per praėjusią vasarą surengtas atakas.
Susiję straipsniai
Kitas šaltinis teigė, kad JAV prezidentas taip pat svarsto imtis smūgių, primenančių „fejerverkų“ šou, kurie galėtų būti nukreipti į tuos pačius objektus, kaip subombarduotieji prieš metus, arba panašius. Esą jis tikisi simbolinės pergalės, kuri leistų jam pasitraukti iš karo, faktiškai nepasiekus vieno iš savo pradinių tikslų – atsikratyti Irano branduolinės programos.
Tačiau tokiu būdu tikriausiai liktų neišspręsta pagrindinė šio karo problema – Irano pretenzijos į Hormuzo sąsiaurį, pabrėžia CNN.
JAV Centrinė žvalgybos agentūra (CŽA) ir Gynybos žvalgybos agentūra neseniai pateikė vertinimą, kad tęsdama ligšiolinę bombardavimo kampaniją JAV vargu ar pakeis Irano derybinę poziciją, priduria CNN.
Kaip rašė ELTA, JAV prezidentas D.Trumpas sekmadienį paskelbė apie naujas derybas su Iranu, kuriomis bus siekiama užbaigti karą Artimuosiuose Rytuose ir atverti Hormuzo sąsiaurį.
Jo teigimu, naujos derybos prasidės pirmadienį, ir būtent dėl to kiek anksčiau buvo atšaukti didelio masto smūgiai Islamo Respublikai.
Irano užsienio reikalų ministerija pirmadienį savo ruožtu pareiškė, kad derybos su Jungtinėmis Valstijomis šiuo metu nevyksta.
JAVJAV kariaiIranas
Rodyti daugiau žymių