Latvijai uždarius pasienį su Baltarusija – Minsko grasinimai

Liepos 31 dieną, penktadienio vakarą, paaiškėjo, kad Latvija uždarė sieną su Baltarusija. Oficiali priežastis – techniniai informacinių sistemų sutrikimai.
Pasak portalo, Baltarusijos užsienio reikalų ministerija į šį įvykį sureagavo tik po savaitgalio: pirmadienį pagrasino Rygai imtis atsakomųjų priemonių ir visą atsakomybę už jas suvertė Latvijos valdžiai.
Minske manoma, kad nuorodos į „techninį gedimą“ Latvijos Paterniekų pasienio poste atrodo „atvirai neįtikinamos“. Remiantis Užsienio reikalų ministerijos pareiškimu, vairuotojai pasienyje buvo paprašyti apsisukti, vykdant Latvijos vidaus reikalų ministro Janio Dombravos raštišką nurodymą.
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Minsko diplomatai neabejoja, kad „šis ciniškas žingsnis yra susijęs su rinkimais, su spalio 3 d. numatytais Latvijos Saeimos rinkimais“. Pažymima, kad „tokie neatsakingi veiksmai daro juntamą žalą tarptautinei prekybai, kenkia tranzito maršrutams tarp Europos Sąjungos ir Kinijos, taip pat Centrinės Azijos šalių, ir pažeidžia pačios Latvijos ekonominius interesus“.
„Atsižvelgdama į šį nedraugišką žingsnį, Baltarusija pasilieka teisę imtis atsakomųjų veiksmų Latvijos atžvilgiu, įskaitant ir nesimetrinius veiksmus, siekdama apginti nacionalinius interesus ir Baltarusijos piliečius. Visa atsakomybė už tokių sprendimų pasekmes tenka oficialiajai Rygai“, – teigiama Užsienio reikalų ministerijos pranešime.
Diena anksčiau, liepos 30 d. J. Dombrava paragino Latvijos gyventojus atsisakyti planų vykti į Baltarusiją. „Baltarusijai vykdant hibridinį migracijos karą, saugios kelionės tarp valstybių gali tapti sudėtingos“, – ketvirtadienį teigė ministras.
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