Daugelis sprogimo aplinkybių išlieka neaiškios. Rusijos valdžia šį įvykį pavadino teroro aktu, tačiau iki šiol nepatikslino, prieš ką buvo nukreiptas šis išpuolis.
Remiantis nepatvirtintais pranešimais, žuvusiųjų skaičius išaugo iki penkių.
Kai kurie Rusijos tinklaraštininkai tvirtina, kad šeštadienio vakarą restorane savo jubiliejų galėjo švęsti neseniai paskirtasis Rusijos oro pajėgų vadas generolas pulkininkas Aleksandras Čaiko, kuriam liepos 27 dieną sukako 55 metai.
Maskvos restoraną sudrebino teroro aktas: įvykio vietą apsupo pareigūnai
Šią versiją patvirtina ir vaizdo įrašai. Manoma, kad jie buvo nufilmuoti „Balzi Rossi“ salės scenoje. Fone galima įžvelgti užrašą „Aleksandras 55“.
Nepriklausomai patvirtinti šių vaizdo įrašų turinio nebuvo įmanoma.
Restoranas savo socialiniuose tinkluose ir svetainėje anksčiau pranešė, kad šeštadienį restorane vyks privatus renginys. Remiantis liudininkų duomenimis, šventėje buvo apie 50 svečių.
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Rusijos ir Ukrainos žiniasklaida pranešė, kad vienas brangiausių Maskvos restoranų sprogimo metu buvo apsuptas apsaugos transporto priemonių.
Sprogimas prie itališko maisto restorano įvyko tuo metu, kai apsaugos darbuotojas, siejamas su Federaline apsaugos tarnyba, sustabdė kurjerę, į restoraną atvežusią į dėžę supakuotą dovaną.
Kaip rašė „Kommersant“, remiantis preliminaria versija, kurjerė veikiausiai apie siuntinio turinį nežinojo.
Pranešama, kad per sprogimą galėjo nukentėti rusų generolo A. Čaiko dukra Marija.
Generolas A. Čaiko yra kaltinamas karo nusikaltimais Ukrainoje.
2022 m. invazijos pradžioje jis vadovavo Rusijos Rytų pajėgų grupei, kuri kaltinama masiniais žudymais, kankinimais ir kitais žiaurumais, įskaitant liūdnai pagarsėjusius civilių gyventojų žudymus Bučos miestelyje netoli Kyjivo.