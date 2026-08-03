Pasak Vidaus reikalų ministerijos, marokiečius kirsti sieną paskatino socialiniuose tinkluose platinama dezinformacija, prekiautojai žmonėmis ir neteisingas vieno Ispanijos teismo sprendimo aiškinimas, dėl kurio migrantai ėmė manyti, kad gali patekti į Europą ir nebus iškart grąžinti atgal.
Remiantis oficialiais skaičiavimais, iki penktadienio iš Maroko į Seutą atvyko iš viso nuo 50 iki 60 tūkst. migrantų, vos per kelias dienas užplūdusių apie 85 tūkst. gyventojų turinčią teritoriją.
Maroko ministerija nurodė, kad šis skaičius siekia apie 40 tūkst. žmonių, o dar 1 135 asmenys patraukė Melilos link. Anot ministerijos, visi, kurie pasiekė Melilą, buvo nedelsiant grąžinti atgal.
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Ispanijos valdžios institucijų teigimu, bandydami pasiekti Seutą žuvo mažiausiai 72 žmonės. Savo ruožtu Marokas nurodė, kad žuvusiųjų skaičius siekia 11.
Ministerija pranešė, kad Maroko valdžios institucijos toliau bendradarbiauja su Ispanija, siekdamos patikrinti pranešimus apie naujas mirtis Seutoje ir nustatyti žuvusiųjų tapatybę bei pilietybę.