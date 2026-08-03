Paryžiaus administracinis teismas nurodė, kad buvusi Rusijos valstybinio kanalo RT žurnalistė K. Fiodorova nesugebėjo įrodyti, jog įsakymas išvykti iš Prancūzijos turėtų „rimtų asmeninių pasekmių“.
Praėjusią savaitę Prancūzija liepė 45-erių rusei išvykti iš šalies ir įšaldė jos turtą, o vidaus reikalų ministras Laurent'as Nunezas ją apkaltino Rusijos propagandos skleidimu, siekiant pakenkti „pagrindiniams tautos interesams“.
Prancūzijos dezinformacijos ekspertai anksčiau išreiškė susirūpinimą dėl jos įtakos visuomenės nuomonei, ypač kai Prancūzija ruošiasi kitais metais vyksiantiems prezidento rinkimams.
Susiję straipsniai
K. Fidorova dirbo konservatyvių pažiūrų Prancūzijos milijardieriui Vincent’ui Bollore’ui priklausančioje žiniasklaidos grupėje, įskaitant kanalą „CNews“, kuris laikomas sukurtu JAV kanalo „Fox News“ pavyzdį.
Ji reguliariai pasirodo šio kanalo eteryje, radijo stotyje „Europe 1“ ir rašo skiltį laikraštyje „Le Journal du Dimanche“, skleisdama Kremliaus naratyvus apie Ukrainą ir Vakarus.
Kanalas „RT France“ buvo uždarytas 2023 m., praėjus metams po Rusijos prezidento Vladimiro Putino įsakymo pradėti plataus masto invaziją į Ukrainą.