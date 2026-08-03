Seutoje dar gali būti keli tūkstančiai migrantų

Jis pažymėjo, kad buvo pažeistas savivaldybės teritorinis vientisumas.
„Ši baimė, šis išgąstis ir šis bejėgiškumo bei nerimo jausmas, kurį išgyveno Seutos gyventojai, iki šiol įsirėžę į mūsų kolektyvinę sąmonę“, – kalbėjo J. J. Vivasas televizijos kanalui „Telecinco“. Padėtis jau nebėra tokia dramatiška, kokia buvo ketvirtadienį ir penktadienį, tačiau esą būtina imtis priemonių, kad tai nepasikartotų.
Apie 50–60 tūkst. žmonių, atvykstančių iš Maroko, praėjusią savaitę kirto Seutos sieną. Oficialiais duomenimis, mažiausiai 94 žmonės žuvo. Daugelis prigėrė, mėgindami plaukte pasiekti eksklavą. Vietos institucijos pradžioje bejėgiškai reagavo į žmonių antplūdį. Centrinė vyriausybė į pagalbą nusiuntė policiją ir karių.
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Vis dėlto, anot radijo stoties „Cadena SER“, institucijos turėjo laiko pasiruošti. Ispanijos žvalgyba CNI esą ne kartą įspėjo Vidaus reikalų ministeriją dėl masinio migrantų judėjimo iš Maroko.
Stotis, remdamasi žvalgybos šaltiniais, teigė, kad ministerija ignoravo perspėjimus ir nepasirūpino, kad pasienio punktuose būtų dislokuota pakankamai personalo.
Ispanijos vidaus reikalų ministerija kaltinimus neigia. Iš žvalgybos esą nebuvo gauta „jokio perspėjimo ar pavojaus signalo“.
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„Nėra jokio (CNI) pranešimo, kuris leistų manyti, kad galėjo susiklostyti tokia situacija, kokia buvo 30 dieną“, – sakė vidaus reikalų ministras Fernando Grande-Marlaska. Tačiau ministerija pripažįsta, kad nuo liepos vidurio fiksavo migrantų srautų padidėjimą.