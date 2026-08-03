U. von Leyen parašė laišką Ispanijos premjerui: pateikė reikalavimą

Agentūros „Reuters“ turimame laiške Ispanijos ministrui pirmininkui Pedro Sanchezui U. von der Leyen pareiškė, jog būtina daryti daugiau, siekiant sustiprinti sienas kritiniuose taškuose. Tačiau ji kartu gyrė Ispanijos vyriausybės taikomas „papildomas atgrasymo priemones“, siekiant užkirsti kelią neteisėtai imigracijai.
To priežastis – dešimčių tūkstančių migrantų antplūdis iš Maroko į Ispanijos Seutos eksklavą praėjusią savaitę.
Rugpjūčio 3 d. datuotame laiške U. von der Leyen padėkojo P. Sanchezui už krizės valdymą. Ispanijai ir Marokui esą pavyko užkirsti kelią tolesniam migrantų keliavimui į Ispanijos žemyninę dalį ir į Europą. ES sienų apsaugos agentūra „Frontex“, anot U. von der Leyen, pasirengusi stiprinti savo buvimą Seutoje. Be to, gali būti gerinama techninė ir finansinė parama Marokui.
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Seutos regiono prezidento Juano Jesuso Vivaso teigimu, teritorijoje dar gali būt likę nuo 3 tūkst. iki 5 tūkst. migrantų. Abu migrantų priėmimo centrai esą perpildyti ir paralyžiuoti. Vieno vietos pareigūno teigimu, miestas rūpinasi 862 be palydos atvykusiais nepilnamečiais.
Krizė sukėlė diplomatinę įtampą. Ispanijos užsienio reikalų ministras Jose Manuelis Albaresas kritikavo Italijos vyriausybę ir apkaltino ją prisidedant prie melagienų skleidimo. Italija po masinio migrantų antplūdžio į Seutą sustabdė Šengeno sutarties, užtikrinančios laisvą žmonių judėjimą ES vidaus sienų ribose, galiojimą su Ispanija. Ispanija pažymėjo, kad pati Seuta net nepriklauso Šengeno erdvei. J. M. Albaresas kartu gyrė bendradarbiavimą su Maroku.
Tuo tarpu Seutos regiono prezidentas J. J. Vivasas laikraščiui „El Pais“ sakė, jog Marokas parodė, kad „nėra patikimas“. Maroko vidaus reikalų ministerija sekmadienį dėl migrantų antplūdžio kaltino melagienas socialinėje žiniasklaidoje ir žmonių kontrabandininkų tinklus.
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Anot laikraščio „El Pais“ ir radijo stoties „Cadena SER“, Ispanijos slaptosios tarnybos priėjo prie išvados, kad Marokas neplanavo masinio migrantų antplūdžio , tačiau leido jam įvykti. Pasienio kontrolės liepą palaipsniui buvo sušvelnintos, o per vieną Maroko šventę visiškai panaikintos.
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