„Žmonių safaris“: Chersone nufilmuotas vaizdo įrašas šokiruoja

Ukrainos nacionalinė pranešė, kad 52 metų Mykolajivo srities gyventojas turguje prekiavo ir nebuvo jokių požymių, jog jis priklausytų kariuomenei.
Vyras išgyveno, tačiau patyrė sprogimo sukeltą traumą, skeveldrinius sužeidimus ir smegenų sukrėtimą. Jam teikiama medicininė pagalba.
Policija šį išpuolį dokumentuoja kaip dar vieną Rusijos kariuomenės įvykdytą karo nusikaltimą.
Masinė Rusijos raketų ataka: žuvo devyni žmonės, mažiausiai 23 sužeisti
Rusijos pajėgos jau ilgą laiką beveik kasdien dronais atakuoja civilius Chersone, taikydamosi į žmones, transporto priemones, viešąjį transportą bei gelbėjimo tarnybų darbuotojus.
Rusijos kariniai daliniai naudoja bepiločius orlaivius, aprūpintus rankinėmis granatomis ir kitais sprogmenimis. Ši teroro kampanija buvo praminta „žmonių safariu“.
Remiantis 2025 m. spalio mėn. Jungtinių Tautų žmogaus teisių komisijos ataskaita, Rusijos valdomų bepiločių orlaivių išpuoliai Chersone nusinešė mažiausiai 200 civilių gyvybių, o daugiau kaip 2 tūkst. žmonių buvo sužeisti.
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Vien per pirmadienį Chersono srityje buvo sužeista 18 civilių, o dar du žmonės žuvo.