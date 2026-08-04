PasaulisĮvykiai

„Žmonių safaris“: Chersone nufilmuotas vaizdo įrašas šokiruoja

2026 m. rugpjūčio 4 d. 14:35
Lrytas.lt
Ukrainos nacionalinė policija paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip Rusijos dronas persekioja ir atakuoja civilį vyrą ūkininkų turguje Chersone.
Daugiau nuotraukų (13)
Ukrainos nacionalinė pranešė, kad 52 metų Mykolajivo srities gyventojas turguje prekiavo ir nebuvo jokių požymių, jog jis priklausytų kariuomenei.
Vyras išgyveno, tačiau patyrė sprogimo sukeltą traumą, skeveldrinius sužeidimus ir smegenų sukrėtimą. Jam teikiama medicininė pagalba.
Policija šį išpuolį dokumentuoja kaip dar vieną Rusijos kariuomenės įvykdytą karo nusikaltimą.

Masinė Rusijos raketų ataka: žuvo devyni žmonės, mažiausiai 23 sužeisti

Rusijos pajėgos jau ilgą laiką beveik kasdien dronais atakuoja civilius Chersone, taikydamosi į žmones, transporto priemones, viešąjį transportą bei gelbėjimo tarnybų darbuotojus.
Rusijos kariniai daliniai naudoja bepiločius orlaivius, aprūpintus rankinėmis granatomis ir kitais sprogmenimis. Ši teroro kampanija buvo praminta „žmonių safariu“.
Remiantis 2025 m. spalio mėn. Jungtinių Tautų žmogaus teisių komisijos ataskaita, Rusijos valdomų bepiločių orlaivių išpuoliai Chersone nusinešė mažiausiai 200 civilių gyvybių, o daugiau kaip 2 tūkst. žmonių buvo sužeisti.
Susiję straipsniai
Įspėja apie grėsmingą V. Putino planą: „Tai tarsi 12-asis raundas“

Įspėja apie grėsmingą V. Putino planą: „Tai tarsi 12-asis raundas“ (4)

Pateikė niūrią prognozę dėl Ukrainos narystės NATO: įvardijo pagrindinę priežastį

Pateikė niūrią prognozę dėl Ukrainos narystės NATO: įvardijo pagrindinę priežastį (7)

M. Rubio prabilo apie naują galimybę taikos deryboms: karas pasikeitė ne Rusijos naudai

M. Rubio prabilo apie naują galimybę taikos deryboms: karas pasikeitė ne Rusijos naudai

Vien per pirmadienį Chersono srityje buvo sužeista 18 civilių, o dar du žmonės žuvo.
UkrainaChersonasRusija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.