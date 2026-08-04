D. Trumpas: Iranas turi paskutinį šansą prieš galvos nukirtimą

Kalbėdamas su žurnalistais Baltuosiuose rūmuose, D. Trumpas sakė, kad sutiko derėtis su Iranu Saudo Arabijos, Jungtinių Arabų Emyratų, Kataro ir kitų valstybių prašymu.
Irano užsienio reikalų ministerija pirmadienį paneigė, kad vyksta derybos su Vašingtonu, tačiau D. Trumpas primygtinai tvirtino, jog jos vedamos.
„Mes kalbamės dabar“, – teigė jis.
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„Tai paskutinis jų šansas pasirašyti gerą dokumentą“, – pridūrė JAV prezidentas.
„Noriu suteikti jiems paskutinį šansą prieš galvos nukirtimą“, – nurodė jis.
Derybose daugiausia dėmesio skiriama Hormuzo sąsiaurio atvėrimui, kuris, pasak D. Trumpo, gali įvykti „tiesiogine ta žodžio prasme jau rytoj“, ir Irano denuklearizacijai, kuri, jo teigimu, gali „šiek tiek užtrukti“.
Vašingtonas ir Teheranas kariauja nuo vasario 28 d., kai Jungtinės Valstijos ir Izraelis netikėtai surengė smūgius prieš Iraną, tačiau dėl kelis mėnesius trukusių, su pertraukomis dėtų diplomatinių pastangų buvo santykinės ramybės laikotarpių.
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Nuo karo pradžios praėjus daugiau kaip penkiems mėnesiams, Iranas vis dar gali laidyti raketas ir dronus į JAV ir sąjungininkų taikinius regione ir išlaiko savo sodrinto urano atsargas.
Kaip jau tapo įprasta, D. Trumpas praėjusią savaitę pagrasino „labai smarkiai“ smogti Iranui ir galbūt atnaujinti atakas prieš energetikos infrastruktūrą, tačiau šeštadienį atsitraukė ir pareiškė, kad egzistuoja susitarimo „perimetrai“.
Iranas savo ruožtu nurodė, kad šiuo metu neveda derybų su Jungtinėmis Valstijomis.
„Deramės su Omanu dėl eismo per Hormuzo sąsiaurį užtikrinimo“, – sakė užsienio reikalų ministerijos atstovas Esmaeilas Baqaei.
Hormuzas
Hormuzo sąsiauris yra didelė kliūtis siekiant užbaigti karą. Žlugus paliauboms, Iranas atnaujino karo pradžioje įvestą šio vandens kelio blokadą, trukdydamas laivams, bandantiems praplaukti, ir apšaudydamas komercinius laivus.
Pavadindamas Teheraną „dviveidžiu“ už tai, kad šis „atvirai ir išdidžiai“ pareiškė, jog derybos nevyksta, D. Trumpas socialiniuose tinkluose parašė: „Nesvarbu, ar Iranas nori tai pripažinti, ar ne, mes iš tiesų kalbame apie problemos, kurios priežastimi jie patys buvo pastaruosius dešimtmečius, sprendimą.“
Jis atkreipė dėmesį į Jungtinių Valstijų atsakomąją Irano uostų blokadą ir pridūrė: „Niekas nepatenka į Iraną, nebent mes to norėtume, ir niekas nepateks, kol nebus pasiektas susitarimas arba visiška kapituliacija.“
Prieš karą Hormuzo sąsiauryje buvo galima laisvai judėti, tačiau Iranas dabar reikalauja išlaikyti kontrolę ir imti mokesčius, tačiau Jungtinės Valstijos tai atmeta.
Teheranas neleidžia laivams plaukti jokiu kitu maršrutu, išskyrus tą, kuris driekiasi palei Irano pakrantę.
Sekmadienį E. Baqaei valstybinei televizijai sakė, kad artėjama prie susitarimo dėl Hormuzo sąsiaurio valdymo kartu su Omanu, išsidėsčiusiu kitoje šio siauro vandens kelio pusėje.
„Pasieksime susitarimą dėl abiem pusėms priimtino maršruto – nei šiaurinio, nei pietinio, o tokio, kuris gerbtų abiejų pusių suverenias teises ir apsaugotų mūsų nacionalinius interesus bei saugumą“, – dėstė jis.
Vis dėlto jis pabrėžė, kad toks susitarimas nereiškia sąsiaurio atvėrimo.
Sekmadienį tanklaivis prie Omano krantų pranešė netoliese išgirdęs sprogimą, tačiau pats laivas ir įgula buvo saugūs, informavo Jungtinės Karalystės jūrų prekybos operacijų (UKMTO) centras.
Denuklearizacija „turi įvykti“
JAV prezidentas konflikto pradžioje sakė, kad karas yra būtinas, siekiant susidoroti su Irano branduoline programa, o pirmadienį pakartojo, jog „Irano denuklearizacija turi įvykti“.
Vakarų šalys kaltina Iraną siekiu pasigaminti bombą, tačiau Teheranas tikina, kad programa yra visiškai civilinio pobūdžio.
Savaitgalį kalbėdamas su žurnalistais lėktuve „Air Force One“, D. Trumpas teigė, kad Iranas ir JAV partneriai regione paprašė jo susilaikyti nuo tolesnių smūgių, kurie, anot jo, būtų buvę „didžiausia ataka nuo Antrojo pasaulinio karo laikų“.
Irano žiniasklaida paneigė, kad Teheranas prašė D. Trumpo nesmogti.
Ankstesnis paliaubų susitarimas praėjusį mėnesį žlugo. Pagal jį Hormuzo sąsiauris turėjo būti atvertas laivams, iš Persijos įlankos eksportuojantiems gyvybiškai svarbius energijos išteklius pasaulio ekonomikai aprūpinti.
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