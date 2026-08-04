Ispanija: iš 72 tūkst. į Seutą atvykusių migrantų 70 tūkst. jau grįžo į Maroką

„Mes pagrįstai nustatėme, kad 72 tūkst. žmonių nelegaliai atvyko į Ispaniją, o 70 tūkst. jau išvyko“, – spaudos konferencijoje Madride po vaizdo konferencijos su kolegomis Europos Sąjungoje (ES) sakė Fernando Grande Marlaska, patikslinęs anksčiau nurodytą 50 tūkst. atvykėlių skaičių.
Jis taip pat pabrėžė, kad reikiamų dokumentų neturinčių migrantų antplūdis į Seutą jokios žalos Europos beviziam Šengeno režimui nepadarė.
„Akivaizdu, kad ši krizė niekaip nepažeidė Šengeno erdvės“, – kalbėjo ministras.
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Iš Maroko į Ispanijos Šiaurės Afrikos eksklavą Seutą praėjusią savaitę iki penktadienio plūstelėjo dešimtys tūkstančių migrantų, kurių dauguma, pasak vietos pareigūnų, iki šeštadienio jau išvyko.
Maroko vidaus reikalų ministerija nurodė, kad šis skaičius siekia apie 40 tūkst. žmonių, o dar 1 135 asmenys patraukė kito Ispanijos ekslavo Melilos link. Anot ministerijos, visi, kurie pasiekė Melilą, buvo nedelsiant grąžinti atgal.
Šio migrantų antplūdžio mastas buvo kur kas didesnis nei per paskutinį panašų incidentą 2021 m. gegužę, kai per dvi dienas iš Maroko į Seutą perėjo apie 12 tūkst. žmonių.
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Dešiniojo sparno politikai išnaudojo šią krizę skleisti teiginiams apie esą silpnai valdomas Europos Sąjungos (ES) sienas. Italija penktadienį paskelbė laikinai sustabdanti Šengeno taisyklių, leidžiančių keliauti be sienų su Ispanija, taikymą.
Ispanija savo ruožtu tikino, kad nė vienas iš neteisėtai į Seutą atvykusių asmenų iš miesto į Europos žemyninę dalį neišvyko. Pasak Madrido, jie to ir negalėtų padaryti dėl specialių patikros procedūrų.
Prancūzija ir Didžioji Britanija išreiškė solidarumą su Ispanija. Tačiau Prancūzija taip pat paskelbė penkis kartus padidinsianti policijos pareigūnų skaičių pasienyje su Ispanija.
Kaip viena iš galimų šios krizės priežasčių įvardijamas Ispanijos Aukščiausiojo Teismo liepos 8 d. sprendimas, kad jūra atvykę migrantai neturėtų būti grąžinami taip greitai kaip kiti.
Kai kurie analitikai teigia, kad Marokas naudoja migracijos klausimą kaip diplomatinio spaudimo priemonę. Marokas nuo savo nepriklausomybės paskelbimo 1956 m. reikalauja suvereniteto Seutos ir Melilijos atžvilgiu. Ispanija bet kokias derybas dėl dabartinės situacijos keitimo kategoriškai atmeta.
Maroko vyriausybė pareiškė, kad masinio migrantų antplūdžio Ispanijos Seutos eksklave priežastis yra socialiniuose tinkluose skleidžiama dezinformacija ir prekyba žmonėmis.
Seuta, 18,5 kvadratinių kilometrų ploto teritorija, ir netoliese esantis Meliljos eksklavas yra vienintelės dvi Europos sausumos sienos su Afrika.
Šeštadienį pranešta, kad Europos Sąjungos (ES) ministrai antradienį rengia vaizdo konferenciją migrantų antplūdžiui Seutoje aptarti.
ES ministrai žadėjo griežčiau kovoti su migrantų kontrabandos tinklais
Po antradienio vaizdo konferencijos, skirtos aptarti neseniai Ispanijos eksklave Seutoje įvykusį migrantų antplūdį, Europos Sąjungos (ES) vidaus reikalų ministrai susitarė stiprinti pastangas kovojant su migrantų kontrabandos tinklais, griežtinti deportacijas ir gerinti keitimąsi informacija.
Ministrų virtualus posėdis buvo sušauktas po to, kai praėjusią savaitę dešimtys tūkstančių migrantų iš Maroko pasiekė šią teritoriją Šiaurės Afrikoje ir pasipylė vieši nesutarimai tarp Ispanijos ir kelių kitų ES valstybių narių.
„Buvo pasiektas bendras susitarimas dėl būtinybės toliau atkakliai kovoti su migrantų kontrabandos tinklais, stiprinti grąžinimą, sutvirtinti ES sienas, užmegzti glaudžius partnerystės ryšius su trečiosiomis šalimis ir gerinti (tokių situacijų – ELTA) prognozavimą“, – teigiama viešai išplatintame pranešime spaudai.
ES ministrai taip pat susitarė dėl „būtinybės gerinti bendrą situacijos suvokimą“, įskaitant geresnį socialinių tinklų stebėjimą.
„(Ministrai – red. past.) pabrėžė, kad komunikacija krizės akimirkomis galėtų būti dar labiau sustiprinta laiku vykdant koordinavimą ir turėtų būti nuoseklesnė, ypač siekiant kovoti su piktavaliais išoriniais veikėjais, užsiimančiais manipuliavimu informacija ir kišimusi iš užsienio“, – teigiama pranešime.
Danija teigia esanti labai patenkinta Ispanijos atsaku
Danija antradienį pareiškė esanti labai patenkinta Madrido reakcija į migrantų antplūdį Ispanijos eksklave Seutoje Šiaurės Afrikoje, nors anksčiau ragino Europos Sąjungą (ES) apsvarstyti galimybę sustabdyti Ispanijos dalyvavimą Šengeno erdvėje.
„Esu labai patenkintas, kad Ispanija reagavo greitai, pasitelkė policijos ir kariuomenės pajėgas, o daugelis migrantų jau grįžo į Maroką“, – pranešime teigė Danijos imigracijos ir integracijos ministras Mortenas Bodskovas.
„Tačiau šie įvykiai rodo, kad mums būtina užtikrinti Europos Sąjungos išorės sienų kontrolę“, – po neeilinio ES ministrų susitikimo šiuo klausimu, sušaukto Italijos ir Danijos iniciatyva bei remiamo dar 20-ies valstybių, sakė jis.