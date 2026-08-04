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Lamanšo sąsiauryje iš degančio laivo išgelbėta beveik 160 migrantų

2026 m. rugpjūčio 4 d. 14:44
Prancūzijos pakrančių apsauga, padedant britams, iš degančio laivo Lamanšo sąsiauryje išgelbėjo 157 migrantus. Tai pranešė britų stotis BBC ir kelios naujienų agentūros, remdamosi Prancūzijos jūrų institucija „Prémar“.
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Laive buvo migrantai, plaukę į Didžiąją Britaniją. Jie išgelbėti ryte ir nugabenti į Pajūrio Bulonės uostą Prancūzijoje. Pranešimų apie žuvusiuosius ar sužeistuosius šiuo metu nėra.
Spėjama, kad užsidegė laivo variklis ir tada liepsnos išplito. Tarp laivų, gelbėjusių žmones iš vandens, buvo ir britų gelbėjimo laivas, pranešė naujienų agentūra dpa.
Išgelbėtųjų skaičius yra didžiausias nuo 2018 m. Migrantai iš Prancūzijos vis leidžiasi į pavojingą kelionę per Lamanšą Didžiosios Britanijos kryptimi. Praeityje per tokias keliones ne kartą žuvo žmonių.
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Kai kuriomis dienomis registruojama šimtai migrantų, per Lamanšą patenkančių į Didžiąją Britaniją. Balandį Prancūzija ir Didžioji Britanija susitarė atnaujinti susitarimą dėl veiksmų prieš neteisėtą migraciją Lamanšo sąsiauriu.
PrancūzijaJungtinė Karalystėmigrantai

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