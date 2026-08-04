Lenkijos naikintuvai trečią kartą per kelias dienas virš Baltijos jūros perėmė rusų žvalgybinį orlaivį

„Rusija vėl vykdo provokacines akcijas netoli NATO valstybių sienų ir taip tikrina Aljanso gynybos sistemų budrumą ir parengtį“, – toliau rašė ministras.
Panašių incidentų su Rusijos žvalgybiniais lėktuvais virš Baltijos jūros būta jau pirmadienį ir praėjusį penktadienį.
Varšuvos duomenimis, pastaruoju metu padaugėjo Rusijos žvalgybinių skrydžių prie NATO narės Lenkijos krantų. Jau ir liepos viduryje Lenkijos karinės oro pajėgos tris dienas iš eilės perėmė rusų lėktuvus.
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Vykdant vadinamąjį perėmimą ore, pilotai užmezga vizualinį kontaktą su priešiška įgula ir signalizuoja, kad jų lėktuvas turi pasišalinti.
Lenkijoje ir Baltijos valstybėse kyla nuogąstavimų, kad Rusija dėl savo problemų Ukrainos kare gali vis dažniau provokuoti NATO valstybes, pavyzdžiui, vykdydama žvalgybinius skrydžius.
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