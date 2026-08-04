Marokas teigia perspėjęs Ispaniją po teismo sprendimo dėl migracijos

Praėjusią savaitę mažiausiai 50 tūkst. žmonių, daugiausia marokiečių, pėsčiomis arba atplaukę iš netoliese esančio Fnideko miesto pateko į Ispanijos eksklavą Seutą.
Šis precedento neturintis antplūdis greitai prislėgė šį Ispanijos eksklavą Šiaurės Afrikoje, tačiau vėliau tūkstančiai žmonių grįžo į Maroką.
Ispanijos Aukščiausiasis Teismas liepos 8 d. nusprendė, kad jūra atvykstantys migrantai neturėtų būti grąžinami taip greitai, kaip kiti, tačiau Madridas apkaltino nusikalstamas gaujas dezinformacijos apie šį nuosprendį skleidimu.
„Maždaug liepos 22–23 d. pradėjome bendrauti su Ispanijos puse, kai tinklai pradėjo apie tai kalbėti“, – pirmadienio vakarą sakė minėtas aukšto rango Maroko pareigūnas, kalbėdamas su anonimiškumo sąlyga.
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„Aptarėme šį nuosprendį ir jo poveikį. Paaiškinome, kad šis nuosprendis sukels problemą. Taip ir įvyko“, – teigė jis.
Pasak pareigūno, didelis žmonių srautas į Seutą nebuvo Maroko saugumo aparato nesėkmė.
„Būtų pernelyg paprasta pasakyti, kad Marokas tiesiog turėjo panaudoti jėgą, jog juos sustabdytų. Tai reikštų, kad šis reiškinys lieka visiškai nesuprastas“, – dėstė jis.
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„Ar Ispanija, matydama juos atvykstant, galėjo ką nors padaryti, jog juos sustabdytų, tiesiog pasitelkdama ginklus ir saugumo pajėgas? Tai neįmanoma“, – pažymėjo pareigūnas.
„Tam tikru metu Maroko teisėsaugos pajėgos nebegalėjo pasipriešinti migrantams, nes skaičiai buvo labai dideli“, o „traukos efektas buvo labai stiprus“, – pridūrė jis.
Migracijos valdymas „nėra vien Maroko atsakomybė“, pabrėžė jis ir kartu nurodė, kad migracijos valdymo išlaidos karalystei siekia apie 500 mln. eurų per metus.
Vis dėlto jis sakė, kad Rabatas ir Madridas veikė kaip „patikimi partneriai“ ir toliau bendradarbiauja „puikiai derindami veiksmus“ migracijos klausimais.
„Šiandien Ispanija turi rasti atsakymus į iššūkius, kuriuos kelia šis nuosprendis“, – patikino jis.
„Maroko įsipareigojimas išlieka toks pat. Jis sutinka su tų, kurie sugeba kirsti sieną, grąžinimu. Jis diegia prevencines priemones, kad sustabdytų kuo daugiau išvykimo atvejų, ir taip darys toliau“, – akcentavo jis.
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