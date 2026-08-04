Šiaurės Korėja piktinasi, kad JAV kenkia šalies įvaizdžiui

Penktadienį JAV ir 10 jų sąjungininkių iš Azijos bei Europos paskelbė bendrą pareiškimą, kuriame teigiama, kad Šiaurės Korėja, pasitelkdama netikromis tapatybėmis prisidengiančius kvalifikuotus darbininkus finansuoja savo branduolines ir balistinių raketų programas.
Valstybinė naujienų agentūra KCNA pranešė, kad neįvardytas Šiaurės Korėjos užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai tokį bendrą įspėjimą atmetė, pareikšdamas, kad tai – „stereotipinis politinis kaltinimas, kurio paslėptas tikslas – suteršti mūsų valstybės įvaizdį“.
„Nelogiška, kad JAV, kurios, monopolizavusios pagrindinius kibernetinės erdvės išteklius, turi ir valdo didžiausias pasaulyje kibernetines pajėgas, kalba apie kitų šalių keliamą „kibernetinę grėsmę“. Tai tėra pretekstas, skirtas pateisinti savo neteisėtą politiką, kuria norima daryti spaudimą suverenioms valstybėms“, – pridūrė atstovas spaudai.
Penktadienį JAV ir jų sąjungininkių paskelbtame įspėjime teigiama, kad Šiaurės Korėjos IT specialistai apsimeta kitų šalių piliečiais, siekdami gauti mokamą darbą internetinėse platformose, o uždirbtus pinigus perveda vyriausybinėms institucijoms.
Jos įspėjo, kad Šiaurės Korėjos darbuotojai, siekdami kuo geriau nuslėpti savo tikrąją tapatybę, naudojasi dirbtinio intelekto priemonėmis.
Šiaurės Korėja patiria daugybę tarptautinių sankcijų, įvestų dėl jos vykdomų ginklų ir branduolinių programų. Manoma, kad šalis, siekdama jas finansuoti, kibernetinėje erdvėje užsiima plataus masto nusikalstama veikla, susijusią su kriptovaliutomis ir pinigų plovimu.
JAVŠiaurės Korėjaspecialistai
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