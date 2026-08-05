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„Die Zeit“: Vokietijoje užkirstas kelias Rusijos specialiųjų tarnybų rengtam pasikėsinimui

2026 m. rugpjūčio 5 d. 21:17
Lrytas.lt
Rusijos specialiosios tarnybos planavo pasikėsinimą į Vokietijos bepiločių orlaivių gamintojos „Donaustahl“ vadovą Stefaną Thumanną, tačiau planą pavyko sužlugdyti dar prieš jam įvykstant, praneša „Die Zeit“.
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Leidinio duomenimis, Vokietijos žvalgybos tarnybos apie rengiamą pasikėsinimą sužinojo gavusios informacijos iš užsienio partnerių. Taikiniu buvo pasirinktas „Donaustahl“ vadovas S. Thumannas.
Kaip skelbia „Die Zeit“, šių metų pavasarį buvo sulaikyti du įtariamieji – Ukrainos pilietis Sergejus N., sulaikytas Ispanijoje, ir Rumunijos pilietė Alla S., sulaikyta Vokietijoje.
Tyrėjų duomenimis, nuo 2025 metų gruodžio iki 2026 metų kovo įtariamieji sekė S. Thumanną, fotografavo jo namus ir bendrovės „Donaustahl“ būstinę.
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Leidinys taip pat nurodo, kad Vokietijos specialiosios tarnybos apie galimą pasikėsinimą buvo informuotos dar 2025 metų pabaigoje. Tais pačiais metais buvo sulaikytas Ukrainos pilietis, tačiau dėl įrodymų trūkumo jis buvo paleistas. Vėliau, anot tyrėjų, paaiškėjo jo ryšiai su Rusijos specialiosiomis tarnybomis.
Pasak „Die Zeit“, Rumunijos pilietė ir toliau vykdė S. Thumanno sekimą, o 2026 metų kovą abu įtariamieji buvo sulaikyti per koordinuotą teisėsaugos operaciją.
VokietijaRusijaVladimiras Putinas

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