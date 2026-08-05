PasaulisĮvykiai

B. Netanyahu: Izraelis nesutiko su JAV remiamu Gazos planu

2026 m. rugpjūčio 5 d. 09:42
Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pareiškė, kad Izraelis nesutiko su JAV remiamu planu dėl Gazos Ruožo net ir gavęs garantijas, kad Izraelio pajėgos bus išvestos tik po to, kai „Hamas“ nusiginkluos.
Daugiau nuotraukų (1)
Antradienio vakarą jo socialinių tinklų paskyrose paskelbtame vaizdo įraše B. Netanyahu teigė, kad JAV prezidento Donaldo Trumpo komanda „mano, kad gali priversti „Hamas“ nusiginkluoti ir užtikrinti Gazos Ruožo demilitarizavimą. Mes tai tikriname. Jie mums atsiuntė projektą – mes su juo nesutikome, tai ne mūsų projektas. Mes atsiuntėme savo pastabas.“
Pirmadienį B. Netanyahu susitiko su JAV remiama Taikos taryba ir gavo garantijas, kad Izraelio kariuomenė savo dabartines pozicijas Gazos Ruože turės palikti tik po to, kai „Hamas“ nusiginkluos.
Tačiau premjeras patiria vis didesnį jo kraštutinių dešiniųjų koalicijos partnerių spaudimą su šiuo susitarimu nesutikti.
IzraelisBenjaminas NetanyahuGazos Ruožas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.