B. Netanyahu: Izraelis nesutiko su JAV remiamu Gazos planu

Antradienio vakarą jo socialinių tinklų paskyrose paskelbtame vaizdo įraše B. Netanyahu teigė, kad JAV prezidento Donaldo Trumpo komanda „mano, kad gali priversti „Hamas“ nusiginkluoti ir užtikrinti Gazos Ruožo demilitarizavimą. Mes tai tikriname. Jie mums atsiuntė projektą – mes su juo nesutikome, tai ne mūsų projektas. Mes atsiuntėme savo pastabas.“
Pirmadienį B. Netanyahu susitiko su JAV remiama Taikos taryba ir gavo garantijas, kad Izraelio kariuomenė savo dabartines pozicijas Gazos Ruože turės palikti tik po to, kai „Hamas“ nusiginkluos.
Tačiau premjeras patiria vis didesnį jo kraštutinių dešiniųjų koalicijos partnerių spaudimą su šiuo susitarimu nesutikti.
IzraelisBenjaminas NetanyahuGazos Ruožas
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