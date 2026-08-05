Įtariamasis – 38-erių Jeanine‘as Johnas Taele‘as iš netoliese esančio Kalifornijos Daunio miesto – Rančo Palos Verdžio golfo aikštyne buvo sulaikytas sekmadienį po pietų.
Šerifo biuras savo pranešime nurodė, kad civiliais drabužiais apsirengę federaliniai agentai pastebėjo jį „vaikščiojant po golfo aikštyno teritoriją, fotografuojant ir filmuojant bei, atrodo, stebint saugumo planavimo veiksmus“.
D. Trumpas į golfo klubą sraigtasparniu atvyko antradienį vakare, kad dalyvautų Respublikonų nacionalinio komiteto rengiamoje labdaros vakarienėje.
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Kaip teigiama pranešime, sulaikymo metu pareigūnai įtariamojo kelnių kišenėje rado 16 šovinių dėklą su ekspansyviaisiais (angl. hollow-point) šoviniais.
Tada pareigūnai apžiūrėjo įtariamojo automobilį ir jame rado užtaisyta pistoletą su šoviniu lizde, taip pat dar vieną pilną dėklą su ekspansyviaisiais šoviniais.
Šerifo departamento ir FTB kovos su terorizmu padalinio tyrėjai vėliau atliko kratą J. Taele‘o namuose, kur rado automatą, pistoletą, neperšaunamą liemenę, didelės talpos šovinių dėklus, šaudmenų, du radijo ryšio prietaisus, taip pat „keletą užrašų knygelių, kuriose buvo įtartinų įrašų“.
Po to, kai antradienį ryte tyrėjai pateikė bylos medžiagą, Los Andželo apygardos prokuratūra nuspręs, ar pareikšti sulaikytajam kaltinimus.
Nuo 2024 m. rinkimų kampanijos pradžios į D. Trumpą buvo ne kartą kėsintasi.
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