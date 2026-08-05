„Lėktuvas turėjo leistis Leipcige, tačiau buvo priverstas nutraukti tūpimą. Jis tada susidūrė su kažkokiu objektu“, – spaudos konferencijoje sakė jis ir nurodė, kad vėliau lėktuvas saugiai nusileido Hanoveryje.
Kaip anksčiau rašė ELTA, NATO trečiadienį patvirtino, kad naktį Vokietijos Leipcigo / Halės oro uoste netoli Ukrainos krovininio lėktuvo ant žemės buvo pastebėtas dronas. Uoste buvo sustabdyti skrydžiai.
Pasak saugumo šaltinių, dronas buvo aprūpintas sprogmenimis ir detonatoriumi.
Susiję straipsniai
Po ansktesnių pranešimų apie neatpažintą skraidantį objektą ir įtartino daikto radybų šiame Rytų Vokietijos oro uoste buvo nukreipti keli orlaiviai, įskaitant keleivinį lėktuvą. Šiaurinė oro uosto dalis anksti ryte atnaujino veiklą, tačiau pietinis kilimo ir tūpimo takas tęsiantis tyrimui liko uždarytas.
Įtartinas daiktas buvo rastas netoli pietinio kilimo ir tūpimo tako. Jį apžiūrėjo policijos pareigūnai, pasitelkdami bombų neutralizavimo robotą.