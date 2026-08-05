Vatikanas: popiežius lapkritį lankysis Urugvajuje, Argentinoje ir Peru

Popiežius, kuris JAV Čikagos mieste gimė Roberto Francio Prevosto vardu, daugiau nei du dešimtmečius gyveno Peru, kur tarnavo kaip misionierius ir vyskupas Čiklajuje.
Šis šiaurinis miestas bus viena iš Romos Katalikų Bažnyčios vadovo stotelių minimoje Andų šalyje; sustoti taip pat numatoma Limoje, Kuske ir Pukalpoje.
Leonas, kuris 2015 m. įgijo Peru pilietybę, šioje šalyje lankysis lapkričio 11–17 d.; tai bus paskutinė kelionės dalis.
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Apaštališkoji kelionė prasidės Urugvajuje ir tęsis Argentinoje. Tai bus pirmasis oficialus kurio nors pontifiko vizitas šiose kaimyninėse Pietų Amerikos šalyse per beveik 40 metų.
Būdamas popiežiumi, Leono pirmtakas Pranciškus nebuvo grįžęs į savo gimtąją Argentiną.
Paskutinis po šią šalį keliavęs pontifikas buvo Jonas Paulius II, kuris tai darė 1987 m., o po to 1988 m. viešėjo Urugvajuje. Pranciškus 2018 m. lankėsi Peru.
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Leonas lapkričio 6–8 d. Urugvajuje lankysis Montevidėjuje, Paisandu ir Floridoje, o tada iki lapkričio 11 d. Argentinoje viešės Buenos Airėse, Kordoboje ir Luchane.