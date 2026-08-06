Arti incidento: D. Trumpo sraigtasparnis galimai pernelyg prisiartino prie lėktuvo

Kaip rašo „The New York Times“, savo straipsnyje cituodamas du su šiuo klausimu susipažinusius asmenis, antradienį skrydžio virš JAV sostinės metu sutrikus ryšiui su skrydžių kontrolieriais, prezidento sraigtasparnis mažiau nei mylios (kiek daugiau nei pusantro kilometro) atstumu priartėjo prie keleivinio lėktuvo.
Nacionalinė transporto saugos valdyba (NTSB) pranešė, kad „tiria rugpjūčio 4 d. užregistruotą atstumo nesilaikymo atvejį, susijusį su sraigtasparniu „Marine One“ ir iš DCA (Vašingtono nacionalinio oro uosto) išskrendančiu komerciniu lėktuvu“.
Baltųjų rūmų atstovas spaudai Kushas Desai‘jus naujienų agentūrai AFP paaiškino, kad „prezidento sraigtasparnį pilotuoja vieni iš geriausių lakūnų pasaulyje ir prezidentui joks pavojus nė akimirkai negrėsė“.
D. Trumpas įspėjo Iraną apie pasekmes, jei nebus atvertas Hormūzo sąsiauris: „Labai smarkiai klius“
Už aviacijos priežiūra atsakinga JAV Federalinė aviacijos administracija (FAA) pareiškė, kad „praradus saugų atstumą, oro eismo dispečeris palaikė ryšį tiek su komercinio lėktuvo pilotu, tiek su prezidento sraigtasparnio pilotu“.
„Prezidentui joks pavojus negrėsė. Mes toliau nagrinėjame šį incidentą ir, remdamiesi savo išvadomis, imsimės visų reikiamų korekcinių priemonių“, – pridūrė ji.
Kaip rašo „The Wall Street Journal“, saugos priemonės tokiomis aplinkybėmis reikalauja, kad atstumas būtų ne mažesnis kaip 1,5 mylios (maždaug 2,4 km) horizontaliai ir 500 pėdų (beveik 170 m) vertikaliai.
Susiję straipsniai
Nurodydamas, kad incidentas įvyko apie 14:30 val. (18:30 val. Grinvičo laiku), šis leidinys pranešė, kad tuo metu iš oro uosto pakilo oro linijoms „American Airlines“ priklausančios dukterinės bendrovės „Envoy Air“ eksploatuojamas lėktuvas „Embraer E-170“.
Sraigtasparnis skrido į Endriuso oro pajėgų bazę, kur D. Trumpas persėdo į prezidento lėktuvą, kuriuo vyko į Kaliforniją.
„American Airlines“ ir JAV jūrų pėstininkų korpusas, kuris valdo prezidento sraigtasparnį „Marine One“, į prašymus pateikti komentarus kol kas neatsakė.
Nuo 2025 m. sausio mėnesio, kai įvyko pragaištinga, 67 žmonių gyvybes nusinešusi avarija, kurios metu besileidžiantis keleivinis lėktuvas susidūrė su kariuomenės sraigtasparniu „Black Hawk“, FAA smarkiai sugriežtino saugos priemones Vašingtono nacionalinio oro uosto apylinkėse.
JAVDonaldas Trumpas (Donald Trump)sraigtasparnis
Rodyti daugiau žymių