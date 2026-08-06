PasaulisĮvykiai

Po karčių V. Zalužno žodžių – Ukrainos reakcija (2)

2026 m. rugpjūčio 6 d. 08:14
Lrytas.lt
Ukrainos ambasadoriaus Jungtinėje Karalystėje (JK) Valerijaus Zalužno pareiškimas, kad Ukraina netaps NATO nare, buvo ištrauktas iš konteksto, žurnalistams pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministerijos atstovas Heorhijus Tychyjus.
Daugiau nuotraukų (3)
„Visa citata pirmiausia buvo susijusi su JEF (Jungtinėmis ekspedicinėmis pajėgomis – red. past.), o ne su NATO. Tai logiška, nes Jungtinė Karalystė yra JEF pagrindinė valstybė ir šio formato lyderė. Kalbant apie stojimą į NATO, šį klausimą kuruoja Ukrainos misija prie NATO“, – pabrėžė atstovas.
Jis pažymėjo, kad Ukrainos siekis tapti NATO nare išlieka nepakitęs. Jo teigimu, šiuo metu nėra jokios kitos veiksmingos kolektyvinio saugumo sistemos.
„Esame įsitikinę, kad nėra jokios alternatyvos Ukrainos narystei NATO, jei sąjungininkai siekia užtikrinti garantuotą saugumą ir taiką euroatlantinėje erdvėje“, – sakė H. Tychyjus.

V. Zalužno pasisakymą laiko bandymu įsitvirtinti Ukrainos politikoje: jis yra neteisus

Jis taip pat priminė, kad Europos saugumo architektūra neįmanoma be Ukrainos. Be to, galutiniame NATO viršūnių susitikimo Ankaroje pareiškime pabrėžta, kad Ukraina pripažinta „euroatlantinio saugumo stiprintoja“.
Primename, kad anksčiau V. Zalužnas, per bendrą ambasadorių susitikimą Kyjive, pareiškė, jog Ukraina niekada netaps NATO nare. Taip jis atsakė į klausimą apie Ukrainos dalyvavimą JEF.
Jis taip pat kritikavo Aljansą ir teigė, kad NATO valstybėms narėms prireiks mažiausiai dar 12 metų, kad jos pereitų prie standartų, kurie leistų bent jau pasiekti Rusijos lygį.
Susiję straipsniai
V. Zalužnas metė rimtus kaltinimus V. Zelenskiui: prabilo apie kratas

V. Zalužnas metė rimtus kaltinimus V. Zelenskiui: prabilo apie kratas (3)

V. Zelenskio sprendimas įsiutino karius: „Buvau velniškai šokiruotas“

V. Zelenskio sprendimas įsiutino karius: „Buvau velniškai šokiruotas“ (15)

Rusijoje dėl V. Zelenskio sprendimo kyla šampano taurės: „Dabar viskas turėtų tapti lengviau“

Rusijoje dėl V. Zelenskio sprendimo kyla šampano taurės: „Dabar viskas turėtų tapti lengviau“ (7)

Buvęs Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas taip pat iškėlė prielaidą, kad ateityje Ukraina gali tapti kitų blokų ar aljansų nare. Jo nuomone, tai galėtų būti Europos valstybių karinis aljansas.
UkrainaJungtinė KaralystėValerijus Zalužnas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.