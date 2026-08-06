„Visa citata pirmiausia buvo susijusi su JEF (Jungtinėmis ekspedicinėmis pajėgomis – red. past.), o ne su NATO. Tai logiška, nes Jungtinė Karalystė yra JEF pagrindinė valstybė ir šio formato lyderė. Kalbant apie stojimą į NATO, šį klausimą kuruoja Ukrainos misija prie NATO“, – pabrėžė atstovas.
Jis pažymėjo, kad Ukrainos siekis tapti NATO nare išlieka nepakitęs. Jo teigimu, šiuo metu nėra jokios kitos veiksmingos kolektyvinio saugumo sistemos.
„Esame įsitikinę, kad nėra jokios alternatyvos Ukrainos narystei NATO, jei sąjungininkai siekia užtikrinti garantuotą saugumą ir taiką euroatlantinėje erdvėje“, – sakė H. Tychyjus.
V. Zalužno pasisakymą laiko bandymu įsitvirtinti Ukrainos politikoje: jis yra neteisus
Jis taip pat priminė, kad Europos saugumo architektūra neįmanoma be Ukrainos. Be to, galutiniame NATO viršūnių susitikimo Ankaroje pareiškime pabrėžta, kad Ukraina pripažinta „euroatlantinio saugumo stiprintoja“.
Primename, kad anksčiau V. Zalužnas, per bendrą ambasadorių susitikimą Kyjive, pareiškė, jog Ukraina niekada netaps NATO nare. Taip jis atsakė į klausimą apie Ukrainos dalyvavimą JEF.
Jis taip pat kritikavo Aljansą ir teigė, kad NATO valstybėms narėms prireiks mažiausiai dar 12 metų, kad jos pereitų prie standartų, kurie leistų bent jau pasiekti Rusijos lygį.
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Buvęs Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas taip pat iškėlė prielaidą, kad ateityje Ukraina gali tapti kitų blokų ar aljansų nare. Jo nuomone, tai galėtų būti Europos valstybių karinis aljansas.
UkrainaJungtinė KaralystėValerijus Zalužnas
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