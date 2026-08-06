PasaulisĮvykiai

Vokietijos ministras: incidentas su dronu oro uoste – hibridinės atakos scenarijus

2026 m. rugpjūčio 6 d. 08:27
Vokietijos vidaus reikalų ministras Alexanderis Dobrindtas Leipcigo oro uoste įvykusį incidentą su dronu apibūdino kaip „hibridinį atakos scenarijų“.
Daugiau nuotraukų (1)
„Turime manyti, kad tai yra labai rimtas saugumo incidentas“, – trečiadienį vakare šio rytų Vokietijos miesto oro uoste surengtoje spaudos konferencijoje sakė A. Dobrindtas.
Aptikus droną su sprogstamuoju įrenginiu, Leipcigo oro uoste naktį buvo laikinai sustabdyti skrydžiai. Remiantis saugumo šaltinių duomenimis, dronas buvo aptiktas netoli Ukrainos transportinio lėktuvo „Antonov AN-124 Condor“.
Policijos specialistai droną paėmė ir, peršvietę jį rentgeno aparatu, įrenginį neutralizavo.
Susiję straipsniai
Po incidento oro uoste – Ukrainos ambasadoriaus reakcija

Po incidento oro uoste – Ukrainos ambasadoriaus reakcija (1)

„Die Zeit“: Vokietijoje užkirstas kelias Rusijos specialiųjų tarnybų rengtam pasikėsinimui

„Die Zeit“: Vokietijoje užkirstas kelias Rusijos specialiųjų tarnybų rengtam pasikėsinimui

Įspėja apie grėsmingą V. Putino planą: „Tai tarsi 12-asis raundas“

Įspėja apie grėsmingą V. Putino planą: „Tai tarsi 12-asis raundas“ (7)

Nors dronų buvo pastebima jau anksčiau, pasak A. Dobrindto, sprogmenimis užtaisyto drono pasirodymas netoli oro uosto reiškia naują pavojaus lygį.
Jo teigimu, šiuo metu vyksta tyrimai siekiant nustatyti sprogstamosios medžiagos rūšį, drono konstrukciją, kilmę ir atsakinguosius už šį incidentą.
VokietijaOro uostasincidentas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.