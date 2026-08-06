Vokietijos ministras: incidentas su dronu oro uoste – hibridinės atakos scenarijus

„Turime manyti, kad tai yra labai rimtas saugumo incidentas“, – trečiadienį vakare šio rytų Vokietijos miesto oro uoste surengtoje spaudos konferencijoje sakė A. Dobrindtas.
Aptikus droną su sprogstamuoju įrenginiu, Leipcigo oro uoste naktį buvo laikinai sustabdyti skrydžiai. Remiantis saugumo šaltinių duomenimis, dronas buvo aptiktas netoli Ukrainos transportinio lėktuvo „Antonov AN-124 Condor“.
Policijos specialistai droną paėmė ir, peršvietę jį rentgeno aparatu, įrenginį neutralizavo.
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Nors dronų buvo pastebima jau anksčiau, pasak A. Dobrindto, sprogmenimis užtaisyto drono pasirodymas netoli oro uosto reiškia naują pavojaus lygį.
Jo teigimu, šiuo metu vyksta tyrimai siekiant nustatyti sprogstamosios medžiagos rūšį, drono konstrukciją, kilmę ir atsakinguosius už šį incidentą.
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