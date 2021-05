Per naktinius džihadistų išpuolius žuvo 18 irakiečių

Iškart po išpuolių niekas neprisiėmė atsakomybės, tačiau jie turi 2017 metais įveikto, bet Irake tebeturinčio „miegančių“ kuopelių džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“ (IV) atakų požymių.

Vieno iš išpuolių taikinių tapo kariai, dislokuoti Tarmijoje – už 20 km į šiaurę nuo sostinės Bagdado esančiame priemiestyje.

„IV kovotojai naktį užpuolė Irako kariuomenės vilkstinę ir nužudė du karininkus bei du karius“, – sakė anonimas pageidavęs likti saugumo pareigūnas.

Į tą vietovę buvo išsiųsti pastiprinimai, tačiau tos pajėgos taip pat buvo apšaudytos ir žuvo „karininkas bei du kariai“, pridūrė šaltinis.

Pasak jo, taip pat buvo nužudytas vienos genties kovotojų, integruotų į reguliariąsias pajėgas, kurios vėliau buvo dislokuotos rajone, narys bei „į kryžminę ugnį patekęs civilis gyventojas“.

Šiauriau esančiame centriniame Altun Kubri regione, „šeši pešmergai [kurdų kovotojai] buvo nužudyti, kai „Islamo valstybės“ grupuotės džihadistai lengvaisiais ginklais užpuolė jų karinę poziciją“, AFP pranešė kitas saugumo pareigūnas.

Altun Kubri yra ginčijama teritorija, į kurią pretenduoja tiek federalinė vyriausybė Bagdade, tiek autonominio Kurdistano valdžia.

Dar viena ataka buvo surengta su Sirija besiribojančioje vakarinėje dykumoje, informavo trečiasis saugumo šaltinis.

„Sprogus bombai žuvo karininkas ir karys, kol kariuomenės vilkstinė vyko į Akašatą“, – pažymėjo jis.

Be to, per sprogdinimą žuvo karys su rytiniu Bagdado pakraščiu besiribojančioje Dijalos provincijoje, pranešė kitas pareigūnas, pridūręs, jog per atskirą išpuolį buvo sužeisti dar du kovotojai.