Vakarų Krante per atskirus incidentus nušauti izraelietis apsaugininkas ir palestinietis

Apsaugininkas žuvo per išpuolį prie įvažiavimo į Arielio žydų nausėdiją, nurodė kariškiai ir pridūrė, kad su šiuo incidentu susiję „teroristai“ persekiojami.

Gazos Ruožą kontroliuojantis islamistų judėjimas „Hamas“ nausėdijos apsaugininko nužudymą gyrė kaip „didvyrišką operaciją“. Judėjimo atstovas Hazemas Qassemas pareiškė, kad išpuolis buvo atsakas į „atakas Al Aksoje“ – mečetėje, tapusioje pastarosiomis savaitėmis padidėjusio smurto vienu iš pagrindinių židinių.

Palestiniečių Raudonasis Pusmėnulis nurodė, kad 42 žmonės buvo sužeisti per susirėmimus vietoje, laikomoje šventa tiek musulmonų, tiek žydų.

Tuo metu Izraelio pajėgos naktį iš penktadienio į šeštadienį nukovė vieną palestinietį okupuoto Vakarų Kranto šiaurėje, informavo palestiniečių Sveikatos apsaugos ministerija.

Į trečią dešimtį įžengęs vyras buvo pašautas į krūtinę per izraeliečių karių operaciją Azuno miestelyje, sakoma ministerijos pranešime.

Per pastarąsias dvi savaites per susirėmimus Al Aksos mečetės komplekse buvo sužeista beveik 300 palestiniečių, įskaitant mažiausiai 42 – per penktadienį ryte vykusius neramumus. Ant kalvos Jeruzalės senamiestyje stovinti mečetė yra trečia pagal svarbą šventa islamo vieta. Tai taip pat švenčiausia judaizmo vieta, žydų vadinama Šventyklos kalnu, nes ten kadaise stovėjo bibliniai judėjų maldos namai.

Izraelio pajėgų įsiveržimai į kompleksą Ramadano metu kelia tarptautinės bendruomenės susirūpinimą. Tačiau žydų valstybė tvirtina, kad yra priversta imtis veiksmų prieš islamistų grupuočių „Hamas“ ir „Islamo džihadas“ kovotojus, kurie siekia sukelti didelius neramumus visoje Jeruzalėje.

Bandydamas sumažinti įtampą Izraelio užsienio reikalų ministras Yairas Lapidas pabrėžė, kad vyriausybė yra įsipareigojusi išlaikyti status quo šiame komplekse. Tai reiškia, kad ir toliau būtų laikomasi nuostatos, jog tik musulmonams būtų galima melstis mečetėje.

Žydams leidžiama lankytis komplekse, bet ne melstis.

Tačiau musulmonų lyderius pykdo pastaruoju metu išaugęs tokių vizitų skaičius. Kai kurie išreiškė nuogąstavimų, kad Izraelis siekia padalyti kompleksą ir sukurti erdvę, kurioje melstis galėtų žydai. Y. Lapidas žurnalistus patikino, kad tokio plano nėra.