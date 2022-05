Rizikingas rusų planas virto dramatiška nesėkme: britų žvalgyba praneša apie milžiniškus okupantų nuostolius

Nors nebuvo aišku, kiek karių žuvo bandydami persikelti per Šiaurės Donecko upę, iš upės pakrantėje išsibarsčiusių sudegusių ir sunaikintų transporto priemonių skaičiaus galima spręsti, kad Rusijos pajėgos patyrė didelių nuostolių.

Britų vertinimas pasirodė po to, kai Ukrainos kariuomenė trečiadienį paskelbė dronu padarytas nuotraukas, kuriose, jos teigimu, matyti rusų bataliono liekanos. Nuotraukose matėsi į vakarus nuo Sievierodonecko upėje panirę mažiausiai du tiltai ir dešimtys sunaikintų rusų karinių transporto priemonių, išsibarsčiusių abipus upės kranto ir aplinkinėje teritorijoje.

650 km ilgio upė išteka Rusijoje ir vingiuoja į pietryčius per rytinį Donbaso regioną, o paskui vėl įteka į Rusijos teritoriją, kur susiformuoja ežerai, užliejamos teritorijos ir pelkės. Upės vingiuotas kelias kerta regiono, kuriame Rusijos pajėgos kovoja su Ukrainos gynėjais, širdį – aplink Iziumo, Slovjansko, Kramatorsko ir Sievierodonecko miestus – sudarydamas strategišką kliūtį Maskvos puolimui Rytų Ukrainoje.

Rusijos kariai yra išsidėstę visoje fronto linijoje pusmėnuliu, besidriekiančiu nuo Iziumo šiaurėje iki Donecko pietuose, ir bando apsupti dešimtis tūkstančių Ukrainos karių.

Tačiau kol kas Rusijai nepavyko padaryti reikšmingos pažangos, o jos kariams ne kartą buvo sutrukdyta bandant persikelti per upę, dėl to jie patyrė didelių nuostolių ir sulėtėjo jų ir taip vangus judėjimas į priekį, teigia Ukrainos pareigūnai ir Vakarų kariniai analitikai.

„Vykdyti upių kirtimą ginčytinoje teritorijoje yra labai rizikingas manevras ir tai rodo, kad Rusijos vadai patiria spaudimą daryti pažangą savo operacijose Rytų Ukrainoje“, – penktadienį pareiškė Didžiosios Britanijos gynybos ministerija.

Ji teigė, kad bandydama kirsti upę Rusija prarado „nemažai šarvuotų manevrinių elementų iš mažiausiai vienos bataliono taktinės grupės“. Nors ministerija teigė, kad palydovinės nuotraukos patvirtino Rusijos technikos praradimą, ji nepatvirtino Ukrainos teiginių, kad žuvo net 1 000 rusų karių.

Vis dėlto Rusijos batalionų grupes paprastai sudaro nuo 700 iki 1 000 karių.

Kad ir koks būtų aukų skaičius, Rusijos nuostoliai kertant upę išryškino platesnio masto jos kariuomenės pastangas įgyvendinti savo ribotą tikslą – užimti daugiau teritorijos Rytų Ukrainoje po atsitraukimo iš sostinės Kijevo šiaurėje.

Neseniai Ukrainos pajėgos taip pat išstūmė Rusijos karius iš šiaurinio Charkovo miesto apylinkių, todėl jie gali kelti grėsmę Rusijos tiekimo linijoms į Iziumą, kurį Rusija naudoja kaip savo pajėgų telkimo vietą.

Vašingtone įsikūręs analitinis centras Karo studijų institutas (Institute for the Study of War) teigė, kad „pastebimai sumažėjo energijos“ Rusijos puolimui iš Iziumo, o tai leidžia manyti, kad Maskva galiausiai gali atsisakyti pastangų plačiai apsupti Ukrainos karius. Pasak analitikų, vietoj to Rusija gali stengtis remtis nedideliais laimėjimais ir bandyti „negiliai“ apsupti Ukrainos karius Sievierodonecko ir Lysičansko miestuose.

Parengta pagal „The New York Times“ inf.