Gynybos ministras: Lenkija dabar turi didžiausią visų laikų kariuomenę

„Mums valdant Lenkija turi didžiausią per istoriją armiją ir didžiausią per istoriją gynybos biudžetą“, – po susitikimo žurnalistams sakė W. Kosiniakas-Kamyszas ir pridūrė, kad išlaidos gynybai per vienerius metus padidėjo 50 mlrd. zlotų (12 mlrd. eurų), pustrečio karto daugiau nei 2022 metais.

Ministro teigimu, šie skaičiai yra įrodymas, kad dabartinė Donaldo Tusko vyriausybė yra visiškai įsipareigojusi užtikrinti saugumą.

Be to, susidomėjimas kariuomene Lenkijoje didėja, pernai karių skaičius padidėjo 14 tūkst., poligonuose ir kareivinėse kasdien treniruojasi vidutiniškai 55 tūkst. karių, 10 tūkst. daugiau nei 2023 m. ir 20 tūkst. daugiau nei pernai.

Šiemet sausio 1 d. Lenkijos kariuomenėje tarnavo iš viso 206 tūkst. profesionalių kariškių, 144 tūkst. jų yra karjeros kariai, praėjusią savaitę sakė W. Kosiniakas-Kamyszas.

Lenkijos kariuomenė yra trečia didžiausia tarp NATO narių ir didžiausia Europoje, rodo naujausi paskelbti duomenys. Lenkijos ginkluotosiose pajėgose šiuo metu tarnauja 216 100 žmonių. Didesnes kariuomenes turi tik JAV (1,3 mln.) ir Turkija (481 tūkst.).