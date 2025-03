Sirijoje – masinės žudynės: per 1000 žuvusiųjų ir įkurtas specialus tyrimo komitetas

Komitetas „tirs civilių atžvilgiu įvykdytus pažeidimus ir nustatys kaltuosius“, – teigiama platformoje „Telegram“ paskelbtame prezidentūros pranešime, nurodant, kad kaltininkai bus perduoti teismui.

Ketvirtadienį visoje Viduržemio jūros pakrantėje alavitų mažumų, kurioms priklauso nuverstasis prezidentas Basharas al-Assadas, apgyvendintose teritorijose prasidėjo mūšiai tarp naujųjų Sirijos saugumo pajėgų ir buvusiai vyriausybei ištikimų kovotojų.

Jie ilgainiui pavirto masinėmis žudynėmis ir didžiausiu smurto protrūkiu nuo to laiko, kai buvo nušalintas B. al-Assadas – pranešama, kad Latakijos ir Tartuso provincijose buvo nužudyti 745 civiliai alavitai. Be to, per kovas taip pat krito 125 saugumo pajėgų kariai ir 148 B. al-Assadui ištikimi kovotojai, o visas žuvusiųjų skaičius siekia 1 018.