Ukrainai – gera žinia iš Švedijos: paskelbė apie didžiausią karinės paramos paketą

Pasak jo, į šią sumą įeina parama Ukrainos oro gynybai, artilerijai, palydoviniam ryšiui ir jūriniams pajėgumams.

Pasak P. Johnsono, Švedijos karinės paramos direktoratas (FMV) iš šio paketo 912 mln. dolerių (apie 843 mln. eurų) panaudos naujai įrangai Ukrainos gynybos pramonei pirkti.

Be to, didžioji dalis tarptautinės karinės paramos bus teikiama per daugiašales iniciatyvas ir koalicijas, sukurtas pagal Ukrainos gynybos kontaktinės grupės veiklą. Švedija šiems fondams ir iniciatyvoms skirs apie 465 mln. dolerių (apie 430 mln. eurų).

„Paramos paketą taip pat sudaro Švedijos ginkluotųjų pajėgų medžiaga ir atsarginės dalys ankstesnei pagalbai, kurių vertė – apie 93 mln. dolerių (apie 86 mln. eurų). Šią naują paramą sudaro m/58 kulkosvaidžiai, amunicija, apie 100 įvairių tipų transporto priemonių oro bazių priežiūrai ir kt.“, – pažymi Švedijos gynybos ministras.

46 mln. dolerių (apie 42,5 mln. eurų) bus skirta Ukrainos gynybos eksporto garantijoms. „Tai reiškia, kad daugiau įmonių gali paremti Ukrainą, tiekdamos reikalingas medžiagas kartu su Švedijos FMV pirkiniais.

„FMV taip pat bus pavesta nustatyti, išbandyti ir finansuoti mažų technologijų bendrovių karinius pasiekimus, kuriuos reikia patobulinti, kad juos būtų galima panaudoti karinėms reikmėms Ukrainoje„, – rašė P. Johnsonas ir pridūrė, kad Švedija pradeda projektą „Dragons Den“, kad būtent tai ir padarytų.