V. Zelenskį nustebino JAV reakcija į makabrišką Rusijos išpuolį prieš civilius

„Trejų metų Timofejus, deja, šiandien mirė ligoninėje. Septynerių metų Radislavas. Arina, kuriai taip pat amžinai 7 metai. Devynerių metų Hermanas. Penkiolikmetis Danilas. Penkiolikmetis Nikita. Penkiolikmetė Alina. Konstantinas, kuriam amžinai yra 16 metų. Nikitai septyniolika metų. Tai vaikai, kurie žuvo per Rusijos balistinės raketos smūgį Kryvyj Rihui. Tai įvyko praėjus vos kelioms minutėms po paleidimo iš Taganrogo srities priešo teritorijoje“, – rašė V. Zelenskis.

Jis pridūrė, kad per Rusijos smūgį taip pat žuvo devyni suaugusieji. Dar 62 žmonės, įskaitant 12 vaikų, per raketos ataką buvo sužeisti. Gydytojai dabar daro viską, kas įmanoma, kad išgelbėtų šių žmonių gyvybes, sakė V. Zelenskis.

„Raketa pataikė tiesiai į gatvę – aplink yra paprasti namai, žaidimų aikštelė, parduotuvės, restoranas. Be šios balistinės raketos, rusai vakar prieš Kryvyj Rihą panaudojo atakos dronus – kaip tik per gelbėjimo operaciją, per šį žmonių sielvartą. Dėl dronų smūgio buvo sužeisti 7 žmonės, vienas žmogus žuvo. Tiesiog nėra didesnio cinizmo, niekšiškumo ir neapykantos žmonėms už tai, ką dabar demonstruoja Rusija“, – pridūrė V. Zelenskis.

Ukrainos prezidentas padėkojo šalims partnerėms, kurios reagavo į Rusijos ataką. Kartu jis pažymėjo, kad jį „nemaloniai nustebino“ JAV ambasados reakcija į šią tragediją.

„Tokia stipri šalis, tokie stiprūs žmonės – ir tokia silpna reakcija. Jie net bijo ištarti žodį „rusų“, kai kalbama apie vaikus pražudžiusią raketą. Taip, karas turi baigtis. Bet norėdami jį užbaigti, turime nebijoti vadinti dalykus tikraisiais vardais. Turime nebijoti daryti spaudimą vieninteliam, kuris tęsia šį karą ir ignoruoja visus pasaulio siūlymus jį nutraukti. Turime daryti spaudimą Rusijai, kuri vietoj paliaubų renkasi žudyti vaikus“, – rašė V. Zelenskis.

JAV ambasadorė Kyjive Beidget A. Brink, reaguodama į Rusijos ataką platformoje „X“ rašė: „Siaubinga, kad šį vakarą balistinė raketa pataikė į vaikų žaidimų aikštelę ir restoraną Kryvyj Rihe. Daugiau kaip 50 sužeistų ir 16 žuvusių, tarp jų 6 vaikai. Štai kodėl šis karas turi baigtis.“

JAV ambasadorė nepaminėjo, kad tai buvo Rusijos balistinė raketa ir niekaip nepasmerkė šalies agresorės.

Balandžio 4 d. Rusijos pajėgos balistinėmis raketomis atakavo Kryvyj Rihą. Raketa pataikė į gyvenamąjį rajoną. Pasak miesto gynybos tarybos pirmininko Oleksandro Vilkulio, atakos vietoje nebuvo jokių karinių objektų, todėl galima teigti, kad Rusija sąmoningai smogė civiliams gyventojams.

Rusijos gynybos ministerija patvirtino ataką. Tačiau smūgį pavadino „didelio tikslumo“ ataka prieš „karinės konferencijos“ vietą.

Žurnalistų teigimu, restorane, kuris tapo Rusijos atakos taikiniu, vyko vietos grožio pramonės atstovų forumas, taip pat gimtadienio šventė.

Kryvyj Rihas yra gimtasis V. Zelenskio miestas.