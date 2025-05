JT: per tris savaites Sudane nužudyta šimtai civilių

Prieš tris dienas sukarinta grupuotė „Rapid Support Forces“ (RSF) pradėjo koordinuotas atakas keliomis kryptimis prieš Faširą, Šiaurės Darfūro provincijos sostinę, ir ten esančią Abu Šuko pabėgėlių stovyklą ir nužudė mažiausiai 40 civilių, sakė V. Türkas. Dabartines gyvenimo sąlygas Fašire ir aplink jis pavadino katastrofiškomis.

Be to, esą vis daugėja pranešimų apie egzekucijas be teismo Chartumo provincijoje, kur yra to paties pavadinimo sostinė.

50 mln. gyventojų turinčioje šalyje maždaug dvejus metus vyksta pilietinis karas. Kova dėl valdžios tarp vyriausybinių dalinių ir RSF kovotojų, pagalbos organizacijų teigimu, sukėlė didžiausią pasaulyje humanitarinę krizę. Milijonai žmonių buvo priversti palikti savo namus, jiems gresia badas. Ypač smarkiai paveiktas su Čadu besiribojantis Darfūro regionas.