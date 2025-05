Per Izraelio smūgius Gazos Ruože žuvo 19 žmonių, pranešė civilinės gynybos agentūra

„Mūsų komandos rado 15 žuvusiųjų ir 10 sužeistųjų, daugiausia vaikų ir moterų, po Izraelio smūgio trims butams“ į šiaurės vakarus nuo Gazos miesto, sakė agentūros atstovas Mahmudas Bassalas.

Dar keturi žmonės žuvo ir keturi buvo sužeisti per smūgį į namą Beit Lahijoje, į šiaurę nuo Gazos miesto, sakė jis agentūrai AFP.

Izraelio kariuomenė kol kas nekomentavo pranešimų apie smūgius.

Nuo kovo 18 dienos, kai atnaujino puolimą palestiniečių teritorijoje, ji sustiprino bombardavimą iš oro ir išplėtė sausumos operacijas Gazos Ruože.

Kovo 2 dieną Izraelis užblokavo bet kokios pagalbos patekimą į apgultą teritoriją, kurioje gyvena apie 2,4 mln. žmonių.

Izraelis teigia, kad blokada ir intensyvesniu bombardavimu siekiama daryti spaudimą „Hamas“, kad būtų paleisti Gazos Ruože laikomi įkaitai. Šioje teritorijoje „Hamas“ kovotojai vis dar laiko 58 įkaitus, paimtus per 2023 m. spalį įvykdytą išpuolį prieš Izraelį.

Kariuomenė teigia, kad 34 iš jų yra žuvę. Be to, „Hamas“ laiko Izraelio kario, žuvusio per ankstesnį karą, vykusį Gazoje 2014 metais, palaikus.

Per „Hamas“ puolimą Izraelio pusėje žuvo 1 218 žmonių, daugiausia civilių, rodo AFP skaičiavimai, pagrįsti oficialiais duomenimis.

Izraelio atsakomojo karinio puolimo metu Gazos Ruože žuvo mažiausiai 52 535 žmonės, dauguma jų – civiliai, teigia „Hamas“ valdomos teritorijos sveikatos apsaugos ministerija.