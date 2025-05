JT maisto agentūra teigia, kad Gazos Ruože buvo apiplėšti 15 pagalbos sunkvežimių

WFP teigimu, plėšimai įvyko ketvirtadienį vakare, kai transporto priemonės buvo pakeliui į programos remiamas kepyklas. Agentūra nepateikė detalių apie tai, kas pavogė krovinį, o Izraelis dar nekomentavo šio incidento.

Anksčiau penktadienį Izraelio pareigūnai pranešė, kad ketvirtadienį į Gazos Ruožą įvažiavo 107 sunkvežimiai, gabenantys miltus, kitą maistą, medicinos įrangą ir vaistus.

„Badas, neviltis ir nerimas dėl to, ar bus gauta daugiau pagalbos maistu, prisideda prie kylančio nesaugumo jausmo, – teigiama WFP pareiškime. – Mums reikia Izraelio pareigūnų pagalbos, kad į Gazą būtų galima greičiau, tolygiau ir saugesniais maršrutais pristatyti gerokai didesnius maisto kiekius, kaip tai buvo daroma paliaubų metu.“

Kai kurios kepyklos centriniame Gazos Ruožo Deir al Balaho mieste ir pietiniame Chan Juniso mieste neseniai atnaujino duonos kepimą iš pristatytų miltų. Tačiau pagalbos darbuotojai perspėja, kad pristatytų pagalbos kiekių toli gražu nepakanka.

Pasak WFP, jei nebus imtasi skubių priemonių, maždaug 2 mln. žmonių gresia visiškas badas.

Savaitės pradžioje Izraelis panaikino beveik tris mėnesius trukusią humanitarinės pagalbos blokadą. Šalis kaltina palestiniečių kovotojų organizaciją „Hamas“ vagiant humanitarinę pagalbą ir pardavinėjant ją didelėmis kainomis, kad galėtų finansuoti savo narius ir ginklus.

Palestiniečiai: per Izraelio smūgius Gazai vėl žuvo dešimtys žmonių

Gazos kare, palestiniečių duomenimis, per Izraelio smūgius nuo nakties vėl žuvo dešimtys žmonių. „Hamas“ kontroliuojama sveikatos tarnyba pranešė apie 53 žuvusiuosius.

Pasak palestiniečių naujienų agentūros „Wafa“, vien tik per Izraelio oro ataką nedideliame miestelyje netoli Chan Juniso Gazos Ruožo pietuose žuvo 11 žmonių. Anot duomenų, čia smogta vienos šeimos namui. Dauguma aukų esą yra nepilnamečiai. Per šią ataką, be to, keli asmenys buvo sunkiai sužeisti. Dėl didelių sugriovimų gelbėtojams ko kas nepavyko visų aukų nuvežti į ligonines.

Kariai ir toliau visame Gazos Ruože kovoja su „teroristinėmis organizacijomis“, nurodė Izraelio kariuomenė. Ketvirtadienį esą eliminuota teroristų, smogta kariniams objektams, ginklų sandėliams ir snaiperių postams. Karinė aviacija atakavo daugiau kaip 75 taikinius, įskaitant teroristinių organizacijų narius ir raketų paleidimo rampas.

„Hamas“ kontroliuojamos sveikatos tarnybos duomenimis, per karą Gazos Ruože jau žuvo daugiau kaip 53 800 žmonių. Tarnyba neskirsto aukų į kovotojus ir civilius.