Karas Ukrainoje. Kyjivas vėl tapo masinio Rusijos išpuolio taikiniu: pranešama apie daugybę sprogimų

Rusijos okupantai planuoja antskrydžius Ukrainos energetikos sistemai, sakė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak šalies vadovo, jie gali būti „mažiau matomi pasauliui“, nes dabar daugiau dėmesio skiriama situacijai Artimuosiuose Rytuose.

Siūlymas įtraukti Rusiją į derybų procesą dėl sureguliavimo Artimuosiuose Rytuose yra Kremliaus bandymas nukreipti pasaulio dėmesį nuo karo Ukrainoje. Tai pranešė „RBC-Ukraine“ remdamasi Amerikos karo studijų instituto (ISW) ataskaita.

Pažymima, kad Rusijos vadovas Vladimiras Putinas ir toliau savo šalį laiko veiksmingu ir reikalingu JAV partneriu tarptautiniuose reikaluose, paaštrėjus padėčiai tarp Izraelio ir Irano. Pranešime buvo prisimintas apie valandą trukęs D. Trumpo ir V. Putino pokalbis telefonu birželio 14 d.

Birželio 15 d. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasmerkė naujausią masinį Rusijos išpuolį prieš Ukrainą ir pavadino smūgius energetikos infrastruktūrai „spjūviu į veidą viskam, ką tarptautinė bendruomenė bando padaryti, kad sustabdytų šį karą“.

Anksčiau tą pačią dieną Rusija atakavo Poltavos srities Kremenčuko miestą, surengdama kombinuotą raketų ir bepiločių lėktuvų ataką, kurios metu buvo padaryta žala energetikos ir žemės ūkio objektams.

Smūgį sudavė beveik 200 dronų ir raketų, įskaitant sparnuotąsias ir balistines raketas. Ataka surengta netrukus po JAV prezidento D. Trumpo ir Rusijos vadovo V. Putino pokalbio telefonu.

Vasaros puolimas Ukrainos fronte rodo pastebimą Rusijos pažangą – didesnę nei per pastaruosius kelis mėnesius. Šį proveržį skatina nauja Rusijos taktika, kurioje derinamos dronų atakos ir motocikliniai šturmavimai, rašo The New York Times (NYT).

