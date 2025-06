Nerimą kelianti žinia iš Rusijos: tankų gamyklos veikia visu pajėgumu

„Rusijos gamyklos veikia visu pajėgumu – gamina naujus tankus ir remontuoja senus, ilgus metus dulkėjusius kariniuose parkuose“, – rašo „Le Figaro“ analitikas Alexis Feertchakas, remdamasis nepriklausomų analitikų duomenimis.

Ekspertai pastebi ir kitą tendenciją – šiemet Rusijos tankų nuostoliai fronte sumažėjo, jų netekta apie 200. Tai, anot „Le Figaro“, gali būti susiję su tuo, kad tankų vaidmuo kare sumenko – juos vis dažniau keičia dronai.

Rusijos tankų sudėtyje, „Conflict Intelligence Team“ duomenimis, yra įvairaus modelio tankų: T-54, T-55, T-62, T-64, T-72, T-80 ir vienintelis šiuo metu vis dar gaminamas – T-90. Visi likę modeliai yra paimami iš karinių saugyklų ir atnaujinami gamyklose, kad galėtų veikti fronte.

Remiantis prancūzų dienraščio šaltiniais, šiuo metu kas mėnesį Rusijos T-90M tankų atsargos auga maždaug 20 vienetų. Per metus Rusija galėtų papildyti savo arsenalą 1,5 tūkst. tankų: 300 naujų ir 1,2 tūkst. atnaujintų. Be to, Maskva kuria ir strateginį rezervą, į kurį jau galėjo būti atidėta mažiausiai 500 tankų.

Pasak E. Macrono, šiuo metu Rusija turi apie 4 tūkst. tankų, o 2030 m. jų gali būti jau 7 tūkst. Palyginimui, Lenkija disponuoja maždaug 800 vienetų.

Tuo pačiu metu Rusija telkia vis daugiau kariuomenės prie Ukrainos šiaurės rytų – Sumo regiono. Naujausiais duomenimis, čia gali būti sutelkta apie 50 tūkst. karių. Analitikai įspėja, kad dėl to Ukraina gali atsidurti itin sudėtingoje padėtyje.

Šį Rusijos kariuomenės pranašumą Kremlius siekia išnaudoti prieš trečiąjį derybų raundą. Karinės analizės ekspertai pabrėžia, kad Rusijos pajėgos šiame regione ne tik gausesnės už Ukrainos, bet ir geriau aprūpintos.

Pasak naujienų agentūros UNIAN, agresoriaus kariuomenė šiuo metu yra priartėjusi maždaug iki 20 kilometrų nuo Sumų miesto. Anksčiau Kremlius buvo paskelbęs planus įkurti buferinę zoną Sumo ir Charkivo srityse, kuri esą turėtų siekti bent 50 kilometrų į Ukrainos gilumą.