D. Trumpas tikisi, kad netrukus „Hamas“ paleis 10 įkaitų

„Susigrąžinome daugumą įkaitų. Dar dešimt įkaitų grįš netrukus. Ir tikimės, kad šias derybas galėsime greitai užbaigti“, – kalbėjo D. Trumpas per vakarienę su vyriausybės nariais Baltuosiuose rūmuose. Kartu jis gyrė savo specialiojo pasiuntinio Steve‘o Witkoffo pastangas.

D. Trumpas jau anksčiau ne kartą reiškė viltį, kad netiesioginėse derybose tarp Izraelio ir islamistinio „Hamas“ judėjimo bus pasiektas susitarimas dėl 60 dienų paliaubų ir 10 dar gyvų įkaitų paleidimo.

Gazos karą sukėlė beprecedentis „Hamas“ ir kitų ekstremistinių grupuočių išpuolis prieš Izraelį 2023 m. spalio 7 d., per kurį žuvo apie 1 200 žmonių ir daugiau kaip 250 buvo paimti įkaitais. „Hamas“ kontroliuojamos sveikatos tarnybos duomenimis, per karą Gazoje jau žuvo daugiau kaip 58 000 palestiniečių.

Izraelio duomenimis, Gazos Ruože yra dar mažiausiai 20 gyvų įkaitų.

Palestiniečiai: netoli pagalbos dalijimo centro Gazoje vėl žuvo 25 žmonės

Izraelio kariai, palestiniečių duomenimis, netoli humanitarinės pagalbos dalijimo centro Gazos Ruože vėl nužudė mažiausiai 25 žmones. Be to, apie 70 asmenų per incidentą Chan Junise palestiniečių teritorijos pietuose buvo sužeisti, pranešė vietos „Nasser“ ligoninės šaltiniai. Aukų skaičius esą dar gali augti. Izraelio kariuomenė kol kas apie incidentą duomenų nepateikė.

Už maisto produktų Gazos Ruože dalijimą šiuo metu atsakingas prieštaringai vertinamas „Gazos humanitarinis fondas“ (GHF). Izraelio ir JAV remiamas fondas po kelis mėnesius trukusios Izraelio blokados gegužės pabaigoje pradėjo pagalbos tiekimą. JT, be kita ko, kritikuoja, kad fondas turi per mažai pagalbos dalijimo vietų ir kad žmonės ten bei pakeliui susiduria su dideliu pavojumi.

Vis pasirodo pranešimų apie mirtinus incidentus netoli dalijimo punktų. Dažniausiai Izraelio armija kaltinama paleidusi šūvius. Nuo gegužės pabaigos, JT duomenimis, Gazos Ruože prie GHF pagalbos dalijimo punktų ir aplink pagalbos vilkstines jau žuvo šimtai žmonių.