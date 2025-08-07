Vasarą prenumeruok Lrytas PREMIUM vos už 12,99 € metams ir gauk bilietą į koncertą Taujėnų dvare dovanų
B. Netanyahu: Izraelis siekia perimti Gazos Ruožo kontrolę, tačiau jo nepasiliks

2025 m. rugpjūčio 7 d. 19:27
Izraelis ketina perimti visišką Gazos Ruožo kontrolę, tačiau nenori jo pasilikti ar jį valdyti, ketvirtadienį prieš saugumo kabineto posėdį pareiškė žydų valstybės ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu.
„Mes ketiname (tai daryti)“, – tvirtino B. Netanyahu, per interviu kanalui „Fox News“ paklaustas, ar Izraelis perims „viso Gazos Ruožo“ kontrolę.
„Fox News“ pažymėjo, kad interviu įvyko prieš pat saugumo kabineto posėdį dėl Gazos karo planų, kuriame turėjo dalyvauti ir B. Netanyahu. Pasak Izraelio žiniasklaidos, B. Netanyahu šiame posėdyje sieks gauti pritarimą karinių operacijų išplėtimui, be kita ko, tankiai apgyvendintose teritorijose, kuriose, kaip manoma, laikomi įkaitai.
„Fox News“ paklaustas, ar Izraelis kontroliuos visą Gazos Ruožą „kaip ir prieš 20 metų“, B. Netanyahu atsakė: „Nenorime jo pasilikti. Norime turėti saugumo perimetrą. Nenorime jo valdyti.“
„Norime perduoti jį arabų pajėgoms, kurios tinkamai jį valdys, nekeldamos grėsmės mums ir suteikdamos Gazos Ruožo gyventojams gerą gyvenimą. Tai neįmanoma su „Hamas“, – pridūrė jis.
