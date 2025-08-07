Izraelis paragino evakuotis dviejų kvartalų Gazos mieste gyventojus

Karinio atstovo įraše tinkle „X“ teigiama, kad kariuomenė vykdo operacijas visose teritorijose, kuriose vyksta „teroristinė veikla“ ir iš kurių į Izraelį leidžiamos raketos.
Prieš tai karinės oro pajėgos numušė iš šiaurinės Gazos Ruožo dalies paleistą raketą. Aplink Nir Amo pasienio vietovę buvo paskelbtas raketų pavojus.
Izraelio saugumo kabinetas, pasak žiniasklaidos, nuo vėlyvos ketvirtadienio popietės posėdžiauja, kad nuspręstų dėl plano užimti visą Gazos Ruožą.
Tokiu atveju, anot ekspertų, Izraelio pajėgos išplėstų savo mūšius į Gazos miestą šiaurėje bei pabėgėlių kvartalus centrinėje palestiniečių teritorijos dalyje.