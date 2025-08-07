JAV karys bandė išduoti svarbią informaciją rusams: atsidūrė FTB pasaloje

Prokurorai teigia, kad Fort Bliso karinėje bazėje dislokuotas Tayloras Adamas Lee, turintis aukščiausio lygio saugumo leidimą, šių metų birželį internetu bandė perduoti techninius duomenis apie M1A2 „Abrams“ tankus, kuriuos JAV yra perdavusios ir Ukrainai.
Remiantis kaltinimu, pats amerikietis apie tai rašė ir socialiniuose tinkluose, rašo CNN.
„JAV nėra patenkintos tuo, kad bandau atskleisti jų silpnybes, – pyko teksasietis. – Šiuo metu net sutikčiau padėti Rusijos Federacijai bet kokiu būdu, kai būsiu ten.“
Liepos mėnesį T. Lee, manydamas, kad bendrauja su Rusijos žvalgybos pareigūnu, esą perdavė jautrią informaciją apie tanko pažeidžiamumus. Mėnesio pabaigoje jis, kaip teigia prokurorai, pristatė tariamą tanko komponentą į sandėliavimo patalpą El Paso mieste Teksase ir pranešė: „Misija įvykdyta.“
Informacija, kurią T. Lee bandė perduoti, galėjo būti itin naudinga Rusijai, ypač atsižvelgiant į tai, kad Ukraina gavo JAV tankų versijų.
Be kaltinimo dėl Šnipinėjimo įstatymo (angl. Espionage Act), kuris draudžia netinkamą nacionalinės gynybos informacijos tvarkymą, amerikietis taip pat kaltinamas mėginimu neteisėtai eksportuoti techninius duomenis be licencijos – tai pažeidžia Ginklų eksporto kontrolės įstatymą (angl. Arms Export Control Act).
Prokurorai kreipėsi į teismą, prašydama sulaikyti Lee be galimybės paleisti už užstatą.
Trečiadienį karys stojo prieš federalinį teismą, tačiau kol kas nežinoma, ar jis turi advokatą.
FTB kontržvalgybos padalinio direktoriaus pavaduotojas Romanas Rožavskis pabrėžė, kad T. Lee mainais į informaciją prašė Rusijos pilietybės: „Šis suėmimas – aiškus signalas visiems, ketinantiems išduoti JAV, ypač tiems, kurie prisiekė ginti savo šalį.“