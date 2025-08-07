Ukrainos žvalgyba remiasi ir prostitučių pagalba: yra informacijos, kurios kitais būdais negausi

Tai jis pasakė interviu su žurnaliste Ramina Eshakzai, praneša Censor.NET, kuriuo remiasi „Ukraine Today“.
Anot jo, šnipams nėra nieko draudžiamo, jei jiems reikia turėti lytinių santykių su sekso darbuotojomis.
Jis paaiškino, kad žvalgyba naudoja įvairius metodus, kad surinktų reikiamus duomenis.
Paklaustas, kokiu mastu Ukrainos žvalgyba naudoja informacijos rinkimo metodus tarp sekso darbuotojų, K. Budanovas atsakė:
„Įprasti metodai. Ir ką?. Ar supranti, kiek daug vyrų kartais pasakoja istorijas, kad parodytų, kokie jie galingi, kaip sakoma? Buvo gauta keletas unikalių duomenų, kurie atėjo iš prostitučių. Ten tiesiog yra dalykų, kurių iš principo nebūtume galėję sužinoti“, – sakė žvalgybos vadovas.
Anot jo, viskas veikia žmogaus silpnybės.
„Aš jums sakiau: neviliokite žmonių“, – sako K. Budanovas.
Jis pridūrė, kad niekas jų niekada neverčia daryti tokių dalykų, kartu pažymėdamas, kad jei šnipas buvo vienišas, „tai kokia problema?“.
Be to, pasak jo, šiuo metu žvalgyboje daugėja moterų operatyvininkių.
„Vienintelis dalykas, kurį galiu pasakyti, yra tai, kad moterų procentas tiek operatyviniuose, tiek koviniuose padaliniuose gerokai didėja. Koviniuose padaliniuose – šiek tiek lėčiau, o operatyviniuose padaliniuose – šiek tiek sparčiau, palyginti su koviniais padaliniais. Ir ši tendencija tęsiasi jau gana ilgą laiką“, – sakė jis.
K. Budanovas taip pat kalbėjo apie „miegančius agentus“ – jų darbo laikas ribojamas iki 7 metų. Toks terminas yra pasaulinė praktika, paaiškino GUR vadovas.
Parengta pagal „Ukraine Today“ inf.
Ukrainažvalgybasekso darbininkės
Rodyti daugiau žymių