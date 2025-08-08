CNN skelbia penkis galimus karo Ukrainoje pabaigos scenarijus: iš jų – tik vienas teigiamas

CNN mano, kad nė vienas iš scenarijų negali būti įgyvendintas vien tik V. Putino ir D. Trumpo valia – be tiesioginio Ukrainos įtraukimo į susitarimą. Trumpai apie kiekvieną iš karo Ukrainoje pabaigos scenarijų:
V. Putinas sutinka su besąlygišku ugnies nutraukimu
Žurnalistų nuomone, šis variantas yra mažai tikėtinas. Rusija jau atmetė panašų pasiūlymą pavasarį, nepaisydama naujų sankcijų grėsmės. Šiuo metu Maskva aktyviai puola rytus, bandydama įtvirtinti teritorinius laimėjimus. Net papildomas spaudimas Kinijai ir Indijai, Rusijos partnerėms, vargu ar pakeis šią logiką iki rudens.
Pragmatizmas: derybos dėl naujų derybų
Kaip rašo CNN, realistiškesnis variantas – susitarimas tęsti dialogą, kuris gali „įšaldyti“ frontą su žiemos atėjimu. Jei iki to laiko Rusija užims Pokrovską, Konstantinovką ar Kupjanską, ji užims palankią poziciją tolesnėms diplomatiniams deryboms.
Taip pat neatmetama galimybė, kad Kremlius bandys sukelti abejones dėl prezidento V. Zelenskio teisėtumo.
Ukraina ištvers ateinančius dvejus metus
Pažymima, kad pagal šį scenarijų JAV ir ES karinė pagalba leis Kyjivui išlaikyti dabartines sienas, priversdama Maskvą vėl grįžti prie derybų.
Jei fronte pavyks atsilaikyti, Europa gali nusiųsti „sulaikymo pajėgas“ – NATO kontingentą netoli Kyjivo ir didžiųjų miestų, kuris padės logistikos ir žvalgybos srityse.
Katastrofa Ukrainai ir NATO
Analitikų nuomone, jei JAV atsisakytų remti Ukrainą, po sąlyginių santykių „atšilimo“ tarp D. Trumpo ir V. Putino, Rusija galėtų sunaikinti Ukrainos pozicijas rytuose ir įsiveržti į šalies gilumą. Europa bandytų išlaikyti padėtį, tačiau be JAV pagalbos tai gali nepavykti.
Tai blogiausias scenarijus: Ukrainos gynybos žlugimas, politinis krizė ir netgi valstybės praradimo rizika.
V. Putino žlugimas: Afganistano scenarijus
Pažymima, kad yra ir atvirkštinė perspektyva – jei Rusija įstrigs kare, kaip kažkada Afganistane. Didėjantys nuostoliai, sankcijų spaudimas, nesutarimai su Kinija ir Indija, taip pat vidinis elito nepasitenkinimas gali destabilizuoti patį Kremlių.
„J. Prigožino sukilimas jau parodė, kad sistema nėra tokia stabili, kaip atrodo. Šiame scenarijuje V. Putinas atrodo stiprus, kol visiškai netikėtai nepraranda visko“, - rašoma CNN.
Tuo tarpu CNN mano, kad „nė vienas iš variantų nėra geras Ukrainai“, išskyrus paskutinįjį.
Parengta pagal „Unian“ inf.
