Karas Ukrainoje. D. Trumpas paskelbė susitikimo su V. Putinu vietą ir datą: aiškėja Rusijos sąlygos dėl paliaubų

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Rusijos diktatoriui Vladimirui Putinui nereikia susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, kad galėtų su juo susitikti. Kaip praneša „RBC-Ukraine“, Amerikos lyderis tai pareiškė per pokalbį su žurnalistais.
D. Trumpas buvo paklaustas, ar tiesa, kad V. Putinui tariamai reikėjo susitikti su V. Zelenskiu prieš susitikdamas su juo. „Ne“, – trumpai atsakė JAV prezidentas.
D. Trumpas ir V. Putinas kitą savaitę turėtų pirmą kartą susitikti ir aptarti, kaip nutraukti Rusijos karą prieš Ukrainą. Abu vadovai sakė, kad laikas tokiam aukščiausiojo lygio susitikimui šiuo metu yra tinkamas, nors jo data ir vieta dar nepatvirtinta.
Ukraina yra pasirengusi svarstyti ugnies nutraukimą pagal dabartinę fronto liniją, jei tai padės užbaigti karą, rašo „The Telegraph“. Tuo pačiu metu tai įmanoma tik su sąlyga, kad nebus leista tarptautiniu mastu pripažinti Rusijos kontrolės okupuotose teritorijose.
„Tai susiję su tuo, kad šalies Konstitucija neleidžia prezidentui ar parlamentui vienašališkai keisti šalies teritorinę sudėtį ar susitaikyti su jos teritorinio vientisumo pažeidimu“, – rašo leidinys.
Anksčiau trečiadienį D. Trumpas informavo Europos partnerius, įskaitant Vokietijos kanclerį Friedrichą Merzą, apie V. Putino ir JAV specialiojo pasiuntinio Steve‘o Witkoffo susitikimą Kremliuje.
V. Putinas ir S. Witkoffas Kremliuje turėjo maždaug trijų valandų trukmės susitikimą. Maskva derybas pavadino „naudingomis ir konstruktyviomis“, pranešė Rusijos valstybinė naujienų agentūra TASS.
„Visi sutinka, kad šis karas turi būti užbaigtas, ir mes dirbsime, kad tai pasiektume artimiausiomis dienomis ir savaitėmis“, – pridūrė jis.
UkrainaRusijaVolodymyras Zelenskis
