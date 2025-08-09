Karo ekspertai įspėja: 11 metų Rusijos okupantus stabdžiusi tvirtovių juosta gali atitekti Kremliui

Pasak analitikų, toks sprendimas suteiktų Rusijos kariuomenei itin palankią poziciją atnaujinti puolimą daug palankesnėmis sąlygomis, išvengiant ilgos kovos dėl teritorijos.
„Ukrainos „tvirtovių juosta“ pastaruosius 11 metų buvo pagrindinė kliūtis Kremliaus teritorinėms ambicijoms Ukrainoje. Ją sudaro keturi dideli miestai ir keli miesteliai bei kaimai, besidriekiantys iš šiaurės į pietus palei H-20 greitkelį Konstantinovka-Slavianskas, kuriuose prieš karą iš viso gyveno daugiau kaip 380 537 gyventojai“, – aiškino ISW.
Ši juosta yra 50 kilometrų ilgio, o Slavianskas ir Kramatorskas sudaro šiaurinę gynybinio žiedo dalį ir yra svarbūs logistikos centrai Ukrainos kariams, ginantiems Donecko sritį.
„Družkovka, Aleksejevo-Družkovka ir Konstantinovka sudaro pietinę gynybinio žiedo dalį. Ukrainos pajėgos pirmą kartą pradėjo statyti gynybines pozicijas šiose miestuose ir aplink juos po to, kai atkovojo juos iš prorusiškų pajėgų, kurios 2014 m. balandžio mėn. užpuolė ir užėmė Slavianską, Kramatorską, Družkovką ir Konstantinovką“, – priminė ekspertai.
Todėl Ukrainos kariai kontroliuoja šiuos miestus nuo 2014 m. liepos mėn. Per pastaruosius 11 metų Ukraina investavo laiką, pinigus ir pastangas, kad sustiprintų šį gynybinį ruožą ir sukurtų reikšmingą gynybinę infrastruktūrą šiuose miestuose ir aplink juos.
ISW taip pat mano, kad Rusijos kariuomenė gali pažeisti bet kokias būsimas paliaubas ar taikos susitarimą ir ateityje atnaujinti karinę agresiją prieš Ukrainą, jei susitarime nebus numatyti patikimi stebėsenos mechanizmai ir saugumo garantijos Ukrainai.
Parengta pagal „Unian“ inf.